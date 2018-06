Volley A2 femminile, l'Omag prende Guasti e la cesenate Mazzotti. Abbonamenti: raggiunta quota 115

Sport

La Omag San Giovanni in Marignano aggiunge altre due pedine al suo schacchiere. In attesa della scelta sulla schiacciatrice che sostituirà Markovic, la società ha ingaggiato la seconda palleggiatrice e la terza schiacciatrice. Si tratta di Bianca Mazzotti e di Alessandra Guasti (foto). La prima, classe 1998, è cesenate, e nell'ultima stagione ha militato nel Mondovì dopo aver fatto il settore giovanile di Busto Arsizio e giocato nel Legnano.

La seconda, classe 1996, proviene dal Vicenza che ha chiuso al quinto posto il campionato di serie B1. E' cresciuta nelle giovanili della Foppapedretti Bergamo dove ha fatto il suo esordio in B1. Dal 2014 al 2016 ha militato due stagioni al Volley Forlì, la prima in A1 e la seconda (2015-2016) in A2. Proprio in questa ultima stagione è stata protagonista della vittoria in Coppa Italia e della prima posizione alla fine della regular season, che ha garantito alla squadra romagnola di accedere direttamente alla serie A1.Nella stagione (2016-2017) è stata in forze alla Zambelli Orvieto, promossa in A2.

LA STRANIERA Il ds Manconi e il tecnico Saja stanno visionando continuamente cassette ma finora le giocatrici esaminate non hanno convinto. Siccome c'è tempo, la società aspetta di individuare il profilo giusto.



ABBONAMENTI Per quanto riguarda gli abbonamenti, si è toccata 115 dopo pochi giorni (70 erano quelli della passata stagione). Intanto le squadre che si iscriveranno sono 17, incerta Olbia. L'auspicio è che si arrivi a 18 per formare due gironi da nove ed evitare come la stagione scorsa un girone unico a 17 con un gran numero di partite infrasettiamanali.



LE ALTRE A poche ore dall’ufficializzazione dell’arrivo a Ravenna della nuova regista Beatrice Agrifoglio, la Conad Olimpia Teodora annuncia il libero Giulia Rocchi, classe 1992. Proveniente da Orvieto, con i cui colori ha disputato due annate in B1 e un ottimo campionato in A2, il libero marchigiano andrà a rinforzare la seconda linea della squadra ravennate che per la prossima stagione si pone obiettivi ambiziosi.

Soverato comunica l'arrivo della centrale Giada Boriassi classe 1992, proveniente dalla Volalto Caserta, squadra retrocessa in B1.

La Zambelli Orvieto ha preso l'opposta Clara Decortes, classe 1996, alta 183 cm. reduce dal successo in A2 con Bergamo.

Monodovì dopo bomber Zanette ha scelto come palleggiatrice Beatrice Valpiani, classe 1986, cresciuta nelle fila del Teodora Ravenna, annovera trascorsi in B1 con Forlì e Trento, mentre nel 2011 approda a Fontanellato (A2); l’anno successivo fa il salto in A1 con Pesaro. Valpiani veste inoltre per due stagioni la maglia del Pinerolo in B1, passando poi all’Olbia in A2, dove gioca insieme a Sofia Rebora. Nel 2016 si trasferisce ad Orvieto, dove ha trascorso le ultime due stagioni. Nel suo palmares tre promozioni: dalla B1 alla serie A2 con Forlì, Trento ed Orvieto.

