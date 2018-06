Moto3, il riminese Bastianini conquista la pole nel GP della Catalunya. Antonelli cade, lussazione alla spalla

Sport

16 Giugno 2018

Pole position di Enea Bastianini (foto da pagina fb) nelle prove ufficiali del GP della Catalunya col tempo di l’1:48.806. Il pilota riminese, protagonista di una prova esaltante, interrompe così un digiuno che durava da Misano 2017: era quello che serviva al pilota in sella alla Honda del Leopard Racing, che non ha avuto l’inizio di stagione che si aspettava, per rilanciarsi. E' la nona pole in carriera per Bastianini.

Secondo posto per lo spagnolo Jorge Martin, ad un decimo, in sella all'altra Gonda del Team Gresini, terzo il portacolori della Sic58 Squadra Corse, Tatsuki Suzuki. In top ten anche il leader iridato Marco Bezzecchi, nono. Spalla lussata per il cattolichino Antonelli nelle FP3: domenica non sarà in gara. Così gli altri romagnoli: Nicolò Bulega è 12°, Andrea Migno è 16°.