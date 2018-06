Rimini, il cane antidroga punta le parti intime di un 24enne nigeriano: nascondeva droga negli slip

Cronaca

Rimini

| 13:46 - 16 Giugno 2018

Un nigeriano 24enne nascondeva negli slip della marijuana. A scoprirla il cane della Polizia "Jago" che ha iniziato a puntare alle sue parti intime, fiutando la presenza dello stupefacente, dopo che il giovane, nella serata di venerdì, aveva negato ai poliziotti di averne, dopo essere stato fermato per un controllo. Gli agenti lo avevano visto mentre avvicinava persone, vicino a un noto locale di Rimini, dicendo "Bamba, bamba". Come ricostruito dalla Polizia, il pusher cercava clienti e poi concludeva la compravendita in uno stabilimento balneare lì vicino, lontano da occhi "indiscreti". Il 24enne, processato per direttissima, è stato condannato a otto mesi di reclusione.