Marco Carnesecchi, dal Sant'Ermete al titolo di miglior portiere del campionato Primavera

Sport

Rimini

| 13:41 - 16 Giugno 2018

Marco Carnesecchi, classe 2000, è stato scelto come miglior portiere del campionato Primavera, premio attribuito in base ai voti dei preparatori dei portieri delle stesse squadre che militano nel massimo campionato giovanile. Un grande soddisfazione per l'estremo difensore riminese, ex Bellariva e Sant'Ermete, che nel gennaio 2017 passò dal Cesena all'Atalanta. Carnesecchi è attualmente in ritiro a Milanello con la nazionale Under 19, in previsione dell'Europeo di categoria. Contenderà al milanista Plizzari, suo coetaneo quest'anno in forza alla Ternana, la maglia n.1. Carnesecchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato naturalmente anche delle sue "radici": "Non vedere il mare all'inizio è stato difficile, per uno nato a Rimini". Al giornalista della rosa ha raccontato di essere nato centrocampista, per poi diventare portiere nel vivaio del Bellariva.



Nel video tratto da Youtube alcune prodezze di Carnesecchi con l'Atalanta Primavera.