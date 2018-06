Festa in Comune a Rimini per Mario Lugli, storico regista di 'In zir par la Rumagna'

Ambiente

Rimini

| 12:33 - 16 Giugno 2018

Festeggiato questa mattina in municipio Mario Lugli, storico regista della trasmissione ormai mitica di VGA Telerimini - oggi Rete8Vga - in Zir par la Rumagna. Col compianto Marco Magalotti ha raccontato paese per paese, città per città, tutti gli angoli, anche i più nascosti, della nostra regione. Un lavoro immane su e giù per la Romagna e il Montefeltro alla scoperta e valorizzazione dei nostri territori e della nostra cultura il cui testimone è stato preso, ormai da 15 anni, da Tiziano Arlotti, che non è potuto mancare all’evento.

A premiarlo per conto dell’Amministrazione comunale l’assessore Mattia Morolli con l’assessore Frisoni che di Lugli è la nipote tra tanti amici e famigliari presenti al momento.