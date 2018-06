Festa del pane a Maiolo: in programma convegno sui grani antichi, tra i tesori dell'Alta Valmarecchia

Attualità

Maiolo

| 12:26 - 16 Giugno 2018

Nella programmazione della XXIII Edizione de “La festa del Pane” di Maiolo, la Fondazione Valmarecchia e il Comune di Maiolo organizzano sabato 23 giugno 2018, alle ore 16 presso la Sala del Consiglio Comunale di Maiolo, il convegno "Passato, presente, futuro. I grani antichi", in collaborazione con il Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello. L’iniziativa si inserisce nel progetto "Sgranava-Salvaguardia e valorizzazione di grani antichi della Valmarecchia”. Con il “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”, all’interno della misura 16.1, la Regione Emilia-Romagna ha contribuito a finanziare diversi progetti aventi come tematica principale il recupero, la conservazione e la valorizzazione di genotipi locali di frumento, definiti più genericamente “grani antichi”. La Fondazione Valmarecchia nel 2017 ha avviato il progetto "Sgranava", il cui obiettivo, dopo aver realizzato sul territorio della Valmarecchia un'operazione di ricerca storica e di scouting di antiche varietà di grani locali è di procedere ad una loro descrizione e valutazione in termini di impronta genetica, caratteristiche morfo-fisiologiche, sanitarie, tecnologiche e produttive fino ad arrivare all'attitudine panificatoria dei diversi materiali genetici. Il pool di materiali ritenuti più interessanti verrà sottoposto a pre-moltiplicazione per ottenere il seme prebase necessario per soddisfare le future richieste degli agricoltori della zona e ottenere l’iscrizione delle varietà al registro ufficiale comunitario. Il convegno sarà introdotto dai saluti del Sindaco di Maiolo Marcello Fattori. Relatri sono il Consigliere Parco Sasso Simone e Simoncello, Avv. Lorenzo Valenti, Giovanni Dinelli (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, Università di Bologna), Enzo Spisni (Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna) e Pieralberto Marzocchi (Docente Istituto Tecnico Agrario Garibaldi/Da Vinci di Cesena e Agricoltore).



Giovanni Dinelli è Professore Ordinario all'Università di Bologna dal 2014, Coordinatore del corso di Dottorato in Scienze Agrarie, Direttore del Corso di Formazione in Agricoltura Biologica, svolge le sue ricerche nell'ambito dell'agronomia. Gli interessi di ricerca sono rivolti in particolare alle diverse forme di agricoltura a basso impatto, con particolare riferimento al loro impatto ambientale e alle ripercussioni sulla salute dell’uomo. Attualmente incentra la sua ricerca sul tema dei cereali a paglia e delle leguminose ed è coordinatore del progetto Virgo, che ha sviluppato una filiera corta del pane in Emilia- Romagna che parte dalla reintroduzione di cinque varietà di grano antico.





Enzo Spisni è Ricercatore confermato e dirige il Laboratorio di Fisiologia Traslazionale e Nutrizione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell' Università di Bologna. Professore aggregato, insegna il corso fondamentale Fisiologia della Nutrizione, Corso di Laurea in Biologia della Salute, e vari moduli all'interno del Master di II livello in Alimentare ed Educazione alla Salute dell'Università di Bologna.