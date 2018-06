L'Associazione Naz. Carabinieri di Morciano cerca nuovi volontari: ecco i loro compiti

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:19 - 16 Giugno 2018

La sezione di Morciano-San Clemente dell'associazione Nazionale dei Carabinieri cerca nuovi volontari. L'associazione opera nel settore del volontariato e si occupa in particolare di servizi di osservazione, segnalazione sul territorio, in riferimento delle specifiche qualità e caratteristiche con lo spirito ereditato dall’Arma dei Carabinieri nella quale la maggior parte dei soci hanno prestato servizio.





Per il volontariato organizzato, la Sezione svolge servizi nei pressi delle scuole durante l’orario di entrata ed uscita, servizi dove si prospetta affluenza di pubblico o con particolare caratteristiche, vigilanza nei parchi pubblici allo scopo di prevenire atti vandalici in genere, servizi in occasione di processioni religiose e sagre di paese. Il tutto in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale dell’Unione della Valconca e delle altre Forze di Polizia.

Inoltre i volontari possono essere impiegati per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.





Gli aspiranti “volontari”, uomini o donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni di età, dovranno essere residenti preferibilmente nel territorio dell’Unione della Valconca, ma possono arrivare anche da altri parti della Provincia di Rimini. Dovranno presentare una domanda direttamente presso questa Sezione, nei giorni di Lunedì – Mercoledì – e Venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, oppure scaricarla direttamente da nostro sito Internet www.ancmorcianodiromagna.it nella sezione Volontariato, compilarla in ogni sua parte e inviarla via e-mail all’indirizzo anc.morcianodiromagna@gmail.com. Possono inoltre telefonare ai numeri telefonici 0541.082541 o al Cell. 371.3630602 per fissare un appuntamento per un colloquio informativo con il Vicepresidente e referente del Gruppo dei volontari V.Brig. Antonio Ingrosso. I volontari che avranno presentato la domanda e, saranno risultati poi idonei, prima di essere impiegati nelle varie attività, saranno affiancati e seguiti da soci che anno precedentemente svolto servizio nell’Arma. L’attività di volontariato, viene svolto secondo la legge n 266 del 1991, legge quadro sul volontariato, che è “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, indirizzata esclusivamente per fini di solidarietà”.