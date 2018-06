Sotto il sole di Riccione i big della musica: attesi Ermal Meta, Calcutta, Lo Stato Sociale e Cosmo

Eventi

Riccione

| 10:34 - 16 Giugno 2018

L’estate di Riccione si preannuncia frizzante e ricca di eventi. Ad ogni edizione cresce l’attesa per scoprire i nomi dei grandi interpreti della musica italiana e internazionale che saliranno sul palco di piazzale Roma, un’asticella che di anno in anno si alza di più, presentando un’offerta di intrattenimento e di divertimento –sempre a ingresso libero – unica in Italia, per numero di serate, protagonisti e qualità della proposta. Un format amatissimo dal pubblico, non solo di giovanissimi, capace di tenere insieme stili, età, gusti musicali molto diversi grazie ad un palinsesto lungo un mese e pensato ad hoc per Riccione. Un appuntamento ormai consolidato e atteso tutto l’anno, che ha saputo nel tempo ritagliarsi un apprezzamento crescente sia dagli addetti ai lavori che da un pubblico sempre più numeroso; un evento che rappresenta una storia importante nel panorama dei palinsesti estivi di tutta Italia diventando di fatto l’unica realtà musicale pubblica e gratuita con una programmazione così estesa.

Dal 30 luglio al 24 agosto torna dunque in piazzale Roma Deejay On Stage con la programmazione più cool dell’estate, e torna di fronte al mare, nello splendido scenario di Piazzale Roma che si apre all’orizzonte e allo stesso tempo su Viale Ceccarini.

Anche per questa edizione si alterneranno sul palco, rinnovato e sempre più imponente, nomi di primissimo piano del panorama musicale come Ermal Meta, Joan Thiele, Michele Bravi, Elodie, Mihail, Calcutta, Francesca Michielin, Lo Stato Sociale, Carl Brave x Franco126, Cosmo, solo per citarne alcuni e nuove promesse selezionate attraverso il contest Deejay on Stage. A condurre le serate una squadra collaudata composta da Rudy Zerbi, La Pina, Andrea & Michele, il tutto sotto la supervisione del direttore artistico Linus. Se i protagonisti sono di indiscutibile livello lo saranno anche i partners dell’evento che vede tra gli altri la partecipazione per la prima volta di New Balance e Pringles e la conferma di FIAT che all’interno del piazzale, ma non solo, accompagneranno con i loro contenuti le giornate riccionesi.







Interviste a Stefano Caldari, assessore al turismo del Comune di Riccione e a Linus, direttore artistico