San Marino: ladri in azione nonostante l’allarme, portati via contanti e blocchetti d’assegni

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:02 - 16 Giugno 2018

Furto nella serata di venerdì ai danni della ditta "Happy Sound", a Dogana di San Marino, in Strada del Bargello. E’ accaduto verso le 22, i ladri sono entrati all'interno dello stabile forzando la porta principale. Nonostante l'allarme sia scattato, prima dell'arrivo del proprietario gli ignoti malviventi hanno avuto sufficientemente tempo per prelevare circa mille euro in contanti, contenuti in una cassettina metallica, oltre a vari blocchetti di assegni e beni presenti negli uffici amministrativi dell'attività. Sono in corso indagini da parte della gendarmeria per risalire ai responsabili del colpo.