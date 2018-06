Calcio Promozione: Morciano, settebello di acquisti. Quattro giovani in arrivo dalla Fya

Sport

Morciano

| 22:26 - 15 Giugno 2018

Il Morciano neopromosso ha confermato l'allenatore Simone Amadori e il suo staff, formato dal vice Bartolini, dal preparatore Carotti e dal preparatore dei portieri Ostolani. Il ds Vaselli ha chiuso le prime trattative: dal Verucchio l'esperto difensore Paolo Rocchetti, classe '83. A centrocampo l'ex Giovane Cattolica Enrico Ragno, classe '93. In attacco il ds Vaselli ha scommesso sulla voglia di rivalsa del 26enne Tommaso Angelelli, nelle ultime due stagioni a Cattolica e Tropical Coriano. Dovendo affrontare un campionato in cui sono obbligatori tre under in campo, la società ha guardato in casa Fya Riccione, ingaggiando quattro atleti dalla Juniores Regionale: il difensore Matteo Muccini, l'esterno sinistro Jil, il difensore centrocampista Diego Monaldi, tutti classe '99; l'attaccante Matteo Masini (2000). In dirittura d'arrivo la trattativa per il sostituto del portiere Gabellini. Lasciano Morciano anche Geri, Cevoli, Vannucci, Maso e Fabbri. (R.G.)