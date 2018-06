Rimini Calcio, Daniel Di Nicola ad un passo: ok l'incontro col procuratore. I baby richiesti in D

Sport

Rimini

| 20:53 - 15 Giugno 2018

Ieri un altro tassello nello scacchiere biancorosso è stato praticamente sistemato. In mattinata il procuratore di Daniel Di Nicola, Gianfranco Cicchetti, si è incontrato col ds del club biancorosso Pietro Tamai: si lavora attorno ad un contratto biennale. Per mettere nero su bianco si dovrà attendere l’ok del presidente Grassi ad inizio della prossima settimana. L’ingaggio di Di Nicola, esterno di fascia mancina classe 1996 (under) e all’occorrenza difensore di centrosinistra in una difesa a tre, dovrebbe fare il paio per quel ruolo con coppia con Giovanni Rossi (anche per lui c'è da mettere nero su bianco), segno che l’under Mirko Romagnoli ritornerà al Siena, squadra impegnata nella finale playoff. Di Nicola ha altre possibilità, tutte di buon livello: Samb, Albinoleffe e Teramo senza contare che il mister che l’ha avuto al Francavilla. Il suo mister al Francavilla D’Agostino si è accasato all’Alessandria e nei grigi potrebbe per luiaprirsi uno spazio. Ma il Rimini è in cima alla sua lista: qui ha vinto un campionato e conosce l’ambiente. Se il presidente Grassi darà l'ok, l'affare andrà in porto.

Intanto aumentano i pretendenti per i giovani dell’Atalanta. Per Christian Mora si è fatta sotto anche la Casertana e lo stesso Piacenza de anche per l'attaccante Simone Mazzocchi ci sono squadre di C che si sono fatte avanti. Il discorso con l'Atalanta potrebbe essere allargato ad altri giocatori dopo il colloquio dei giorni scorsi coi dirigenti orobici a Zingonia.



GIOVANILI Il giovane trequartista del Rimini Filippo Albini è conteso da Sammaurese e Savignanese. E così altri due giovani della Juniores biancorossa che nella prossima stagione militerà nel campionato Berretti, piacciono a club di serie D della Romagna: i centrocampisti Lorenzo Lombardi e Davide Franceschini. Da valutare se Manuel Maggioli, ora nella Rappresentativa Under 18 Dilettanti impegnato al trofeo Dossena, sarà ceduto o sarà nella rosa della prima squadra. "E' il segno che si è lavorato bene nel settore giovanile" spiega il responsabile del settore giovanile Aldo Righini impegnato in questi giorni a completare gli staff tecnici delle diverse squadre.



LE ALTRE A Lucca il tecnico è Leonardo Menichini, reduce dall'esperienza alla Reggiana. Alessandro Dal Canto, in uscita dalla Primavera della Juve (il nuovo allenatore sarà Simone Barone, ora alla guida dell’Under 16 bianconera) è il tecnico dell’Arezzo. Beppe Magi è stato contattato da Pisa e Samb che ha contattato anche Mauro Antonioli.

Stefano Ferri