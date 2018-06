Fiorello all'Aquafan di Riccione, lo showman tra gli scivoli in versione ‘baywatch’

Attualità

Riccione

| 18:09 - 15 Giugno 2018

La stagione di Aquafan a Riccione si apre con una sorpresa: la visita di Fiorello che si è presentato al parco acquatico, in costume, cappellino e asciugamano, insieme alla moglie Susanna, alcuni amici e alle figlie Olivia e Angelica.

Che l'occasione sia stata proprio l’anniversario del suo matrimonio con la sua Susanna, con la quale il popolare conduttore ha infatti festeggiato proprio ieri (giovedì 14 giugno) 15 anni di unione? Può darsi. In ogni caso, interrogato su “quale colore ha la tua estate”, domanda trend di Aquafan 2018, ha risposto sfoderando la sua inconfondibile ironia: “Il colore della mia estate 2018 sarà bianco, rosso e verde. Non tanto per ricordare l’Italia e gli azzurri, ma per la pizza. Noi ai Mondiali non ci saremo: sarà un’estate disastrosa e anche un po’ depressa. Ci ho pensato ieri sera quando ho visto la finale del 2006 in tivù. Per questo sono venuto in Aquafan: per divertirmi con la mia famiglia e dimenticare!”.

Ad Aquafan, fra pubblico e scivoli Fiore si è mosso a proprio agio, da vero ‘padrone di casa’ e si è pure atteggiato a baywatch del parco. Rosario Fiorello ha visto praticamente nascere Aquafan, qui le sue prime esperienze in tv e alla radio con Deejay.