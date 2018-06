Calcio D, la Savignanese conferma anche Marco Brighi. Forlì, pronto lo staff di mister Campedelli

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:40 - 15 Giugno 2018

La Savignanese Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo con l’esperto centrocampista Marco Brighi (35 anni) anche per la prossima stagione in serie D: sarà il cardine del centrocampo.

A Forlì lo staff di mister Campedelli sarà probabilmente composto dal vice Samuele Olivi, dal preparatore dei portieri Andrea Spinelli in uscita da Ravenna (hanno lavorato insieme a Bellaria) e dal preparatore atletico Andrea Arpili,

Al Romagna Centro mister Angelini cercherà di confermare, dopo le partenze del difensore Brunetti e del bomber Cecconi, il maggior numero possibile di giocatori.

Al Modena si è accasato il bomber Fabio Lauria, 45 gol in due stagioni tra Campodarsego e Sanremese, un piazza quest'ultima in cui potrebbe sistemarsi l'ex Rimini Michael Traini.