Parte festival Mare di Libri, tra gli ospiti Colfer e Crowley la manifestazione dei ragazzi che leggono

Eventi

Rimini

| 17:50 - 15 Giugno 2018

Parte 'Mare di Libri', il Festival dei Ragazzi che leggono e nella XI edizione, dal 15 al 17 giugno a Rimini, si rinnova. Tra le proposte del 2018 l''Omaggio allo scrittore' in cui le ambientazioni dei romanzi, in questo caso dell'autrice inglese Siobhan Dowd, diventano tappe di un viaggio di conoscenza delle storie raccontate. E tra gli eventi speciali 'Speed Date con gli editor' che vede protagonisti per dieci minuti 4 case editrici. La sfida per ogni editor è catturare l'interesse per tre dei loro migliori libri. Ad aprire la manifestazione letteraria per adolescenti, Cecilia Strada che dopo anni di lavoro per la ONG Emergency e l'esperienza diretta in difesa dei diritti umani in zone di guerra, racconterà come i conflitti che sembrano così lontani da noi siano in realtà collegati. E c'è grande attesa, nella serata inaugurale per la Festa in onore dei 20 anni dalla pubblicazione italiana della saga di Harry Potter con scenografie, bacchette e materiali da veri maghi. Tra gli ospiti stranieri, l'irlandese Eoin Colfer, autore della saga fantasy 'Artemis Fowl (Mondadori), l'autrice australiana Cath Crowley che con il suo ultimo libro 'Io e te come un romanzo' (DeA) è tra i finalisti del Premio Mare di Libri 2018, per i lettori dai 13 anni in su, di cui si saprà il vincitore il 17 giugno a 'Mare di Libri' . "E' un'emozione essere candidata a questo premio, soprattutto perchè a scegliere saranno i giovani lettori. E' la prima volta che vado a Rimini" dice all'Ansa la Crowley al suo arrivo in Italia. Nella storia di forti sentimenti raccontata in 'Io e te come un romanzo', che il 17 giugno presenterà al festival, "le parole e i libri fanno riavvicinare i due protagonisti. E questa è una delle forme d'amore che ci sono nel libro" spiega la scrittrice young adult australiana. A Rimini anche Matthew Tobin Anderson con il suo nuovo e apprezzatissimo romanzo 'Paesaggio con mano invisibile' (Rizzoli), lo spagnolo Jordi Sierra I Fabra e Hamid Sulaiman, fumettista, autore di 'Freedom Hospital' (add Editore), che parlerà del suo paese d'origine, la Siria. E tra gli italiani: Giuseppe Catozzella con il suo nuovo libro 'E tu splendi' (Feltrinelli), Chiara Carminati protagonista di una serata all'insegna della poesia e Andrea Marcolongo che parlerà di miti greci, in particolare di quello degli Argonauti. Spettacolo teatrale con Giorgio Scaramuzzino che ricorderà gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia. Nell'edizione 2018 del Festival è nata anche una collaborazione con il Fulgor, lo storico cinema legato alla figura di Federico Fellini, riaperto quest'anno dopo il restauro, che sarà scenario di numerosi eventi del programma tra cui la proiezione di Wonderstruck ispirato al libro 'La stanza delle meraviglie' di Brian Selznick. E l'intero gruppo di giovani volontari di Mare di Libri si è presentato anche nella veste di autori con il libro 'Ci piace leggere!' (Add editore). Il Festival dei Ragazzi che leggono è ideato e gestito dall'Associazione Culturale Mare di Libri, e promosso dalla casa editrice Rizzoli e dalla libreria dei ragazzi Viale dei Ciliegi 17 di Rimini, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. (Ansa).