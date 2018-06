Ladro seriale ottiene i domiciliari: evade e tenta l'ennesimo furto. Arrestato diciottenne riminese

Cronaca

Rimini

| 17:08 - 15 Giugno 2018

Evade da una comunità dove era stato posto ai domiciliari e viene sorpreso a scassinare la porta di un esercizio commerciale di Misano, 18enne riminese arrestato dai carabinieri per furto aggravato. Il giovane era finito in manette, nell'ottobre scorso, colto in flagranza di reato mentre utilizzando un tombino aveva compiuto una spaccata in una nota pizzeria del centro di Riccione. Solo poche settimane fa, lo scorso 5 maggio, nei pressi della stazione di Misano era stato sorpreso da una pattuglia a bordo di una vettura rubata poco prima nelle vicinanze. Dopodiché era finito agli arresti domiciliari all'interno della comunità, struttura dalla quale è fuggito per cercare di mettere a segno un nuovo colpo. Ci ha provato ieri sera, colpendo un esercizio commerciale attivo nel settore alimentare ma senza fare i conti con i carabinieri. Per il ladro seriale sono scattate, per l'ennesima volta, le manette ai polsi.