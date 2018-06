Conti correnti bancari: le domande che non hai mai osato chiedere

Attualità

Nazionale

| 08:03 - 18 Giugno 2018

Il conto corrente è un prodotto finanziario che usiamo quotidianamente e con il quale pensiamo spesso di avere grande confidenza, anche alla luce del fatto che oramai paghiamo sempre più spesso con le carte e la tendenza è quella della perdita progressiva dell'uso dei contanti, come sta avvenendo in Svezia. Non sempre però siamo informati su tutto, perché poi emergono una serie di dubbi e di punti interrogativi sul suo funzionamento, e su altri aspetti che lo riguardano. È arrivato dunque il momento di fare chiarezza su alcuni di questi aspetti: ecco le domande che non hai mai osato chiedere.



Come funziona il trasferimento dei conti correnti



Il conto corrente, così come un mutuo, può essere spostato da una banca A ad una banca B. È un’operazione che ultimamente sta riscuotendo un discreto successo. Il motivo alla sua base è la convenienza: la migrazione del conto consente infatti di approfittare di offerte migliori, e di proposte più allettanti in termini di tassi e di costi di gestione più bassi. Inoltre, la migrazione del conto corrente è una opzione utile anche quando si è scontenti del servizio erogato dal proprio istituto di credito. È un diritto che appartiene ad ogni correntista, ma che è comunque soggetto a certi requisiti. Eppure capire come gestire i propri risparmi è un diritto. Per rendere operativo il trasferimento, è possibile rivolgersi alla nuova banca: sarà lei ad occuparsi delle pratiche per la migrazione del conto corrente. Per quanto concerne le tempistiche, questo passaggio richiede di solito circa due settimane. Non sono presenti costi aggiuntivi, perché il trasferimento del conto corrente è per legge gratuito.



Come scegliere un nuovo conto a basso costo



L’opportunità del trasferimento del conto include la necessità di trovare banche con condizioni migliori. Anche l’apertura ex novo di un conto richiede comunque questa attenzione. È possibile scegliere un nuovo conto a basso costo in base ad ogni singola esigenza. Ad esempio, ne esistono alcuni progettati per i giovani under 30, con costi e tariffe limitati. Per gli altri, invece, avanza l’opzione dell’apertura di un conto online: ovvero quello che in genere si rivela il più conveniente fra tutti. È più economico, perché consente di effettuare le operazioni online e non più allo sportello: di conseguenza, non si devono pagare le canoniche commissioni. Di prodotti di questo tipo ne esistono molteplici: istituti come CheBanca, per esempio, offrono un conto corrente a zero spese alla portata di tutti.



Conti correnti e controlli fiscali: le novità



Una sentenza della Corte di Cassazione, emessa ad aprile 2017, ha sancito il diritto del fisco in merito al libero controllo dei conti correnti. Ciò vuol dire che l’Agenzia delle Entrate può richiedere l’accesso ai conti direttamente alla banca, e l’istituto non può opporsi. Il tutto ai fini degli accertamenti fiscali, per verificare la correttezza del correntista in merito alla propria dichiarazione dei redditi. In caso di presunta evasione fiscale, il cittadino o professionista ha comunque la possibilità di dimostrare il contrario, giustificando la provenienza delle cifre in esame.