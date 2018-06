Spacciatori, senzatetto e prostitute: controlli a tappeto della polizia di Stato. Identificate 11 lucciole

Cronaca

Rimini

| 16:09 - 15 Giugno 2018

Non si ferma l'attività di controllo del territorio da parte della polizia di stato. Nelle ultime 48 ore, in particolare, l'attività degli agenti si è concretizzata nelle zona di Borgo marina e Marina Centro-lungomare Tintori, specie in orari serali e notturni. Sono state 11 le prostitute identificate, una di queste è risultata inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore di Rimini e per questo denunciata all’autorità giudiziaria.

Nella zona del Borgo San Giuliano sono stati invece identificati alcuni soggetti senza fissa dimora, dei quali uno è risultato inottemperante al provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Rimini e per questo denunciato.

Quest’ultima attività segue quella posta in essere nei giorni precedenti sempre nella medesima zona, in collaborazione con la polizia municipale ed Hera, attività che si è concentrata soprattutto nei pressi del parcheggio Tiberio e di una struttura commerciale limitrofa chiusa ormai da tempo e che ha portato, sino ad oggi, alla denuncia di 3 soggetti ed all’emissione nei confronti di uno di loro del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.



In entrambi i casi la presenza delle forze dell’ordine ha comportato l’allontanamento dei soggetti attenzionati.

Sul lungomare Tintori i servizi si sono invece protratti in orario notturno, vista la presenza di numerosi locali di intrattenimento e la contestuale presenza di tanti giovani, anche minorenni, attratti dalle tante opportunità di divertimento. In questo caso sono entrati in azione i cani antidroga che hanno scovato, nascosti nelle aiuole del lungomare stesso, numerosi involucri di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un totale di parecchie decine di grammi invano occultati dagli spacciatori. Durante tale attività un giovane, rivelatosi poi ancora minorenne, alla vista delle pattuglie si è dato alla fuga ma è stato bloccato nei pressi di piazzale Fellini. Identificato, è risultato essere ancora minorenne e di origine dell’Est Europa ma in regola con le norme sul soggiorno. Vista l’impossibilità di essere riaffidato ai genitori, non presenti a Rimini, è stato affidato ai servizi sociali e contestualmente denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.