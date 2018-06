Ultramaratoneta corre da Rimini a Verona a favore della lotta contro i tumori. Domenica partenza dalla Darsena

Attualità

| 15:29 - 15 Giugno 2018

L’ultramaratoneta santarcangiolese Loris De Paola “messaggero” di Ail. Sindaci e associazioni ad accoglierlo lungo il tragitto, che percorrerà con il ciclista clementino Gabrielli. Domenica 17 giugno partenza dalla Darsena. 260 km separano Rimini da Verona. Loris De Paola, l’ultramaratoneta di Santarcangelo, percorrerà la distanza che separa le due città di corsa, nell’arco di sette giorni, dal 17 al 23 giugno.

Durante il percorso, De Paola toccherà le città capoluogo di provincia con sedi AIL (Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Trieste, Udine, Pordenone, Vicenza e, appunto, Verona).

Nell’edizione 2018 di “Correre per Sperare” De Paola si alternerà durante il percorso al ciclista clementino Matteo Gabrielli, come in una staffetta. Gabrielli (43 anni, che già nel 2017 aveva “scortato” De Paola) pedalerà sulla sua due ruote, principalmente al mattino, mentre De Paola correrà qualche km per gli ingressi nelle città intermedie e circa 25 km per gli arrivi nelle città di fine tappa. Alla coppia si potranno aggregare ciclisti e runner durante il percorso e le varie tappe, anche solo per qualche chilometro.



La nuova impresa partirà domenica 17 giugno, ritrovo alle 9.30 in piazza della Balena a San Giuliano mare, partenza alle 10. Alle ore 11 passaggio intermedio a Santarcangelo e arrivo a Ferrara dopo 141 km. Sette tappe, arrivo sabato 23 alle 11 all’Arena di Verona.



Durante il tragitto, gli sportivi indosseranno una speciale maglietta realizzata per l’occasione da RiminiAIL. Grazie alla collaborazione della professoressa riminese Nives Cuttin e del dottor Eduardo Pinto, presidente di RiminiAIL, sono stati contattati tutti i presidenti delle sezioni AIL che la coppia incontrerà lungo il tragitto.

La motivazione che muove le gambe e il cuore dei due atleti non è esclusivamente sportiva. “Correremo per tutti coloro che affrontano la malattia e per le loro famiglie, e per tutti quelli che necessitano di speranza e di sostegno” assicurano Loris e Matteo.



L’impresa di quest'anno, sempre sotto il patrocinio del comune di Rimini, è resa possibile grazie al sostegno di Associazione San Giuliano Mare, Spiagge Network Rimini, Oscar&Luca autosalone Santarcangelo, PB distributori, Fisiokinetica e Liberabici.

La corsa di Loris e Matteo potrà essere seguita su ogni supporto massmediale, a partire dalla pagina FB “Correre per Sperare”, con dirette e commenti sul social network.