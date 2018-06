Artisti in Piazza, musica, benessere, sport e buon cibo: gli eventi clou del weekend nel riminese

Eventi

Rimini

| 15:24 - 15 Giugno 2018

L’estate si scalda e con lei anche gli eventi iniziano a farsi sempre più frizzanti: dagli spettacoli in piazza alla cultura, lo sport e le immancabili disco, ecco per voi alcune idee per il week-end.





FESTIVAL E MANIFESTAZIONI





Prosegue la 22° edizione del Festival Internazionale di Arti Performative Artisti in Piazza 14 - 17 giugno 2018. Un fine settimana di musica e teatro a Pennabilli dalle 15.00 fino a tarda notte, sabato 16 giugno 89 repliche di spettacoli che potranno soddisfare tutti i gusti. Il programma della 22° edizione di Artisti in Piazza, è frutto di un accurato processo di selezione che tiene conto in particolare di originalità e innovazione, valorizzazione delle tradizioni, coinvolgimento e divertimento del pubblico e predilige spettacoli in cui le discipline si fondono, così teatro, musica, circo contemporaneo e danza si confrontano e si mescolano creando interessanti combinazioni che danno vita a nuovi linguaggi e poetiche. QUI tutte le info.





Questo week-end a Rimini, in centro storico, c’è un Mare di libri 2018, Festival dei ragazzi che leggono. Undicesima edizione del festival di letteratura dedicato al pubblico degli adolescenti e dei “giovani adulti”. Tre giorni d’incontri, laboratori e spettacoli con gli autori italiani e stranieri più amati dai ragazzi. Molti gli scrittori italiani e stranieri che dialogheranno con il pubblico presentando i loro libri. Per l’edizione 2018 è nata una collaborazione con il Cinema Fulgor che ospiterà diversi eventi in programma. La Festa di chiusura in Piazza Cavour, domenica 24 giugno alle ore 23.00. Info: 0541 253557 www.maredilibri.it





Fino al 1° luglio al Parco Marecchia/Piazza sull'Acqua - Rimini centro storico c’è il Cirque Bidon: Entrez dans la danse!

Teatro, musica e arti circensi. Nel percorso di avvicinamento al nuovo Museo Fellini, un evento che restituisce lo sguardo poetico del Maestro riminese. Il Cirque Bidon è infatti un circo onirico itinerante, che arriva a Rimini con una nuova produzione, con la quale gli artisti invitano gli spettatori a partecipare al viaggio incessante dei nomadi circensi, interrogandosi e fantasticando sul meraviglioso mondo dei pianeti che volteggiano all’infinitoOrario: 21.30 Ingresso: 15 €, ridotto 10 €. Prevendite su vivaticket.it. Info: info@tuttimattipercolorno.it





A Bellaria questo è il week-end del Kizombeach Rimini 3° edizione, appuntamento all’ Harem La Balera.

Per tutti gli appassionati del nuovo ballo in crescitente popolarità, quest'anno saranno a disposizione 4 sale con stage di cui 3 al coperto e una all'aperto, social sempre aperta in giardino. QUI tutte le info.





Benessere e cultura in Alta Valmarecchia. Dal 22 al 24 giugno si svolgerà a Sant'Agata Feltria "Altri orizzonti" Festival del Benessere e della Cultura. Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche del benessere. Tutta la città sarà coinvolta con conferenze, seminari, spettacoli e spazi per trattamenti di benessere e salute. Per informazioni clicca QUI





L'Associazione Riccione Alba, per festeggiare la fine della scuola, invita tutti i bambini di Riccione con le mamme e i papà a partecipare all'evento gratuito "I Giardini dei Bimbi" con il Circo Euro Errani Show. L'evento, che si terrà Sabato, 16 giugno, alle ore 21.00 presso i Giardini dell'Alba in Viale Dante, si inserisce all'interno della rassegna estiva 2018 "ALBA StreetParty" patrocinata dal Comune di Riccione. Un evento appassionante e coinvolgente per tutte le famiglie, unico nel suo genere, che non mancherà di richiamare nella Perla Verde dell'Adriatico anche tanti turisti.





CINEMA E TEATRO





Domenica 17 giugno alle ore 20.30 al Cinepalace di Riccione saranno ospiti il regista e maestro di effetti speciali Sergio Stivaletti e l’attrice Romina Mondello a presentare Rabbia furiosa - er Canaro. Il film di Stivaletti, come quello di Matteo Garrone, Dogman, è ispirato all'omicidio dell'ex pugile Giancarlo Ricci a opera di Pietro De Negri, detto il Canaro della Magliana, avvenuto nel lontano 1988.





Domenica “Entra in scena: porte aperte al Teatro Galli”: per il lancio di ‘Entra in scena’, la campagna di partecipazione e sostegno al Teatro Amintore Galli, verranno aperte per la seconda volta le porte del cantiere del Teatro per permettere uno sguardo dal palcoscenico sull’interno restaurato. La musica sarà il prologo a Castel Sismondo e poi, subito dopo il brindisi collettivo inaugurale, parte il primo dei gruppi per la visita al teatro (dalle ore 16). Le visite al cantiere del teatro avranno una durata di 10 minuti circa. Evento sold out.





SPORT





Fino a domenica 17 giugno all’ RDS Stadium, Piazzale Pasolini 1/C c’è Kickboxing Championship 2018 Bestfighter Wako World Cup. Si svolgono a Rimini i Campionati Mondiali di Kickboxing WAKO. Il Campionato, iniziato il 14 giugno, comprende tutte le discipline della Kickboxing, sia quelle che si svolgono su tatami (Pointfight, Light Contact, Kick Light, Musical Forms and Traditional Kata) che quelle da ring (Full contact, Low Kick K1).





Ancora grandi macchine in pista nel weekend di Misano World Circuit. Dopo il Ferrari Challenge e in attesa a fine mese del Blancpain GT Series, sabato e domenica tocca al Misano ACI Racing Weekend. 8 serie e 18 gare in pista con le quattro principali serie tricolori: le monoposto affidate ai 28 piloti dell’Italian F4 Championship Powered by Abarth, le supercar del Campionato Italiano Gran Turismo, le neonate sportscar del tricolore prototipi e le oltre 30 vetture turismo del TCR Italy.





CULTURA





Sabato a Rimini, Bar Ferrari, Piazza Ferrari 3, “Un libro per the. Ciclo di incontri con l’Autore a cura di Zeinta di Borg”

Si conclude la terza edizione di “Un libro per the”, l’ ultimo incontro sarà con gli autori Stefano e Marco Pivato che presentano il libro: ‘I comunisti sulla luna’, con riferimento ai viaggi spaziali e le loro ripercussioni nelle politiche internazionali. Ore 18.00 Info: 0541.777607 E’ gradita la prenotazione.





Sabato 16 al Chiostro Santuario di Santa Maria delle Grazie, in Via delle Grazie, 10 e alla Biblioteca di Via Gambalunga Via Gambalunga “Voci nei Chiostri: Rassegna di Cori”.

Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie si esibisce il Coro Polifonico Jubilate Deo; mentre la domenica successiva in Biblioteca si esibisce il Coro Filarmonico Le Voci Liriche.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 347 2573878 www.vocineichiostri.it





Domenica alla terrazza del Nettuno all'American Graffiti, Piazza Kennedy “Concerto del Quartetto EoS sulla Terrazza del Nettuno”.

Il Tango è genere musicale, ballo, poetica, modo di esprimersi, linguaggio corporale, sensualità, contatto, passione, dialogo. Astor Piazzolla ne è il più importante e celebre compositore Il Quartetto EoS, con i suoi arrangiamenti intriganti, condurrà il pubblico in un percorso emozionante, coinvolgente, trascinante. A seguire, ai presenti verranno offerti brioche/bombolone e caffè/the da America Graffiti.

Ore: 5.00 Ingresso: 10 € in prevendita fino alla mattina di sabato 16 giugno, 15 € la mattina stessa

Info: www.riminiclassica.it





Cosa fanno insieme un fornaio, un cuoco stellato, un fotografo, un agricoltore, un artista, un coreografo con il suo collettivo di danzatrici e un gruppo di produttori e artigiani locali? A Passo d'Uomo ti aspetta il 16 e il 17 giugno alla Fattoria Caracol di Onferno a Gemmano (Via Bosco) per accompagnarti nel racconto di 'Terra: narrazione su cibo e lavorazione'. L'evento è un percorso di scoperta e prova di ciò che lega ciò cui ci nutriamo all’aspetto dei luoghi che attraversiamo.





DISCOTECHE





Venerdì al Top Club Show Dinner: "La Suite", la nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, aperitivo, cena-spettacolo con Max Monti e Alex F., after dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Al via la 4^ edizione di Disco Diva, il Festival Internazionale della DISCO MUSIC, che trasformerà Gabicce Mare e Gabicce Monte nella più grande discoteca a cielo aperto italiana. Dal 14 al 17 giugno la cittadina marchigiana respirerà il sapore degli anni ’70 grazie ad ospiti della musica internazionale, esibizioni live, mercatini vintage e vinyl show. QUI tutte le info.





Yellow Factory e Giardino Lime, da ex night club sequestrato alla criminalità organizzata a simbolo della riqualificazione nella zona del Marano ospita Fabrizio Corona. Sabato 16 giugno l'ex re dei paparazzi sarà a Riccione in qualità di artista, avendo scelto il Giardino Lime come prima tappa del suo nuovo percorso musicale che lo vede in veste di Dj.





Sabato 16 si rinnovano ancora una volta l’appuntamento con la Villa delle Rose. In consolle un vero giocoliere del sound, Guy Gerber.





L’offerta del sabato in Riviera si arricchisce con una nuova serata tutta dedicata alla buona musica e al Glamour. Arriva il Byblos Riccione con Byblos Hotel: in consolle Maurizio Nari, Max Monti, Franz Frisani , Luca P e Iolanda Nes.