Basket, Capicchioni: 'Cedo i Crabs entro il 30 giugno, tre le cordate. Non iscriverò una squadra senior'

| 14:43 - 15 Giugno 2018

Luciano Capicchioni, il patron di Crabs, ritorna a parlare dopo il silenzio stampa del post retrocessione in serie C Gold. Lo fa con un conferenza stampa affiancato dal presidente Domenico Zampolini. Ebbene, il consiglio direttivo è dimissionaro e si lavora attorno alla cessione del club, con o senza il settore giovanile mentre sono tre le scadenze che incombono: entro il 30 giugno andrà presentata domanda di ripescaggio; entro il 9 e il 16 luglio luglio devono essere presentate quelle di iscrizione rispettivamente ai campionati di serie B e di serie C Gold.

“Sono tre le trattative aperte e contiamo di passare la mano entro il 30 giugno – dice Luciano Capicchioni – perché io non ne voglio più sapere del Basket Rimini. Anche quest'anno ci ho rimesso 50mila euro, nella stagione dei playoff con Massimo Bernardi 250mila euro. Voglio però lasciare la barca in mani sicure, che garantiscano continuità e non come è accaduto in passato quando dopo aver passato la mano sono dovuto intervenire per tappare un grosso debito. Nel 2016 e nel 2017 si erano aperte due possibilità: con la Dinamo di Mosca che voleva anche il centro sportivo della Gaiofana, ma la due diligence non andò a buon fine e l'anno scorso quando si cercò di mettere in piedi una Fondazione”.

Le tre cordate sono quelle di un gruppo che fa capo alla Darsena (presente l'ad Francesco Mautone); quella di un gruppo bolognese che fa riferimento a Luca Corbelli (in platea) e da tre giorni una terza rappresentata da una importante figura professionale della città. Capicchioni non ha fatto nomi ma dalla definizione usata (“personaggi vecchi”) si capisce il riferimento a chi è da tempo nel mondo del basket, presumibilmente provinciale. a buon intenditor poche parole. "Sono però partiti col piede sbagliato chiedendo di trattare sui premi Nas, ma hanno argomenti validi" spiega il patron.



“La serie B pare non sia determinante per nessuna delle tre cordate – chiarisce Capicchioni – tuttavia io mi sono mosso per avere il quadro più chiaro nella trattativa. Ho parlato coi dirigenti di Recanati. Tutte e tre partono alla pari. Se si mettessero insieme si riuscirebbe a fare la serie A,e l'sempio è Trento, invece ognuno cura i propri interessi e basta. La serei B è senza straniero, per me non ha senso. L'Italia sta poteggendo un sistema che non esiste perchè non ci sono giocatori".

Se nella malaugurata ipotesi la trattativa non andasse in porto? Capicchioni non iscriverà la squadra senior. Continuerà invece l’attività del settore giovanile: ufficializzata l’ammissione delle squadre Under 20 ed Under 14 per le prossime due stagioni sportive alla EYBL, che effettuerà una tappa anche nella nostra città, presumibilmente nel gennaio 2019. “Sono solo tre coi Crabs le squadre italiane iscritte” dice Capicchioni.

Il nododella trattativa - pare di capire - sono i cosiddetti premi NAS che le federazione riconosce alle società in base a parametri dei giocatori cresciuti nel settore giovanile. Una cifra che oscilla tra i 130 e i 150mila euro e che Capicchioni non vuole lasciare ai nuovi entrati. “Chi prende la società deve investire come ho fatto io e tra qualche anno raccoglierà i frutti – spiega – il pregresso resterà in capo alla vecchia società e io li investirò nell'Accademia. Il mio compito sarà focalizzato sul settore giovanile che solo pochi anni fa era uno dei più forti d'Italia”.

