Baseball, la T&A si rituffa nel campionato: sabato a Serravalle affronta il Padule

Sport

Repubblica San Marino

| 13:55 - 15 Giugno 2018

L’amara retrocessione in Coppa lascia spazio al ritorno in campionato, una Serie A1 che entra nel vivo.

La T&A vuole ricominciare nel migliore dei modi per dare la caccia al quarto posto e l’avversario di giornata è la Recotech Padule, penultima con due vittorie davanti al Nettuno City. Si giocherà a Serravalle sabato 16 giugno, con playball di gara1 alle 15.30 e gara2 alle 19.30. La T&A (6 vinte e 7 perse) deve necessariamente provare ad accorciare rispetto a Parma (9-5) e Città di Nettuno (8-6), che tra l’altro si incontrano in questa giornata.

Per farlo, la truppa di Mario Chiarini dovrà invertire una tendenza che la vede, in campionato, al penultimo posto in media battuta con 208 di squadra. Dietro c’è proprio l’avversario di questo turno, Padule, con 182. In Coppa la T&A ha battuto e la forma nel box sembrerebbe essere in crescita. Vitale, per la prosecuzione della stagione. In campionato San Marino resta secondo come media di difesa (975, davanti c’è solo Bologna), mentre Padule è penultimo (951). Sul monte la T&A è terza per media ERA (2.58) e i toscani sono al settimo posto (6.99).

Le uniche due partite portate a casa dal Padule (col Nettuno City il 5 maggio e con Rimini il 12 maggio) hanno visto come vincente Vladimir Banos, lanciatore cubano di 34 anni la cui media ERA non è disprezzabile (3.83, 2 vinte e 5 perse). Banos è stato sempre partente, mentre le altre sette gare se le sono divise Carlos Rodriguez (0-2, 4.22), Junior Perez (0-4, 7.71) e Leonardo Molina (0-1, 22.65). Gli altri rilievi sono Lorenzo Vassallo (11.25), Raffaele Bosi (12.46) e Marco Costantini, che in 6.1 riprese lanciate ha subito un solo punto.

Occhio a sottovalutare il Padule, che nel box può trovare sempre risorse di una certa rilevanza. Il migliore è Yordanis Alarcon, 362 di media con un fuoricampo e 4 punti battuti a casa. Dietro di lui c’è Yordany Scull (265), mentre sono sotto quota 200 Origlia (194), Gozzini (189), Pinto (178), Maldonado (167), Valsecchi (158), Tissera (128), Sorri (080) e Bosi (045).