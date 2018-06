Lavori di ingegneria naturalistica sull’argine del fiume Marano per facilitare il deflusso delle acque

Attualità

Riccione

| 13:33 - 15 Giugno 2018

E’ cominciato venerdì mattina il primo step di lavori per la manutenzione e stabilizzazione dell’argine lato nord alla foce del fiume Marano. Verranno posizionati dei pali di castagno in un tratto di 25 metri a ridosso del ponte di viale D’Annunzio. La prossima settimana l’opera verrà completata con il rinfianco di sacchi di sabbia allo scopo di raddrizzare il corso del fiume all’altezza dell’argine stesso. Si tratta di un intervento di ingegneria naturalistica che servirà a consolidare la sponda, facilitare il defluire delle acque direttamente in mare ed evitare eventuali ristagni. Per mettere in sicurezza l’intervento, così realizzato, la palificata verrà munita di corrimano. Con un livellamento della sabbia, la sistemazione e pulizia dell’area circostante, non vi sarà alcun stravolgimento della zona interessata dai lavori, bensì la messa in sicurezza e manutenzione ottimale di questa parte del territorio comunale a vantaggio delle acque del fiume.