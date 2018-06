Prolungamento molo di levante del porto canale di Cattolica. Pubblicato il bando

Attualità

Cattolica

| 13:23 - 15 Giugno 2018

Il Porto Regionale di Cattolica vedrà presto il completamento del molo di levante con la realizzazione del prolungamento già autorizzato e deliberato nella sua totalità nel 2009. Nello specifico si tratta di realizzare un allungamento di circa 30 metri, inclinato di 135° rispetto all’asse del molo esistente e di circa 40° rispetto al nord. L'opera è necessaria allo scopo di eliminare e contenere entro limiti accettabili l’agitazione ondosa residua nel porto canale e nelle due darsene, nonché di migliorare le condizioni di accessibilità al porto da parte delle imbarcazioni da pesca e da diporto, in presenza di mareggiate. A Luglio è prevista l'assegnazione dei lavori, l'importo messo a bando per l'opera è di € 446.712,00. L'apertura delle buste è prevista il 17 Luglio alle ore 10:00. I giorni previsti per la realizzazione dell'opera sono 126, l'inizio dei lavori è previsto prima della fine di Settembre 2018. L'assegnazione è prevista sulla base del miglior rapporto/qualità prezzo. Verranno assegnati un massimo di 100 punti, 80 dei quali per l'offerta tecnica e 20 per quella economica.