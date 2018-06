Mercoledì 20 e 27 giugno, continuano i tour medievali a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:09 - 15 Giugno 2018

Sulle orme di Sigismondo e Isotta, una passeggiata tra borgo e grotte, con racconti di storie medievali. Guerre, amori, avventure, politica, tra passioni e tradimenti. Numerosi attori e figuranti in costume medievale accompagneranno il tour guidato con scene e musica. La visita include anche l’ingresso alle grotte e alla Rocca Malatestiana. Al termine della serata, nel giardino della rocca, saranno serviti ai partecipanti dolci ed Albana.

Organizzazione e rappresentazioni a cura di Pro Loco, Compagnia Mons Jovis e Compagnia Teatrale Pozzo dei Desideri. Narratore: Marco Giorgi. Il tour spettacolo partirà alle ore 21,00 dall’Ufficio IAT Pro Loco di Santarcangelo, in via Battisti n° 5; è necessaria la prenotazione, contattando l’ufficio allo 0541 624270.

Adulti euro 15,00; bambini tra i 6 e i 14 anni euro 5,00.