La mostra del disegnatore americano Robert Stout all'Embassy di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:55 - 15 Giugno 2018

Inaugura sabato 16 giugno alle ore 18,30 nella splendida location dell’Embassy di Rimini la mostra di disegni dell’americano, ravennate d’adozione, Robert Stout dal titolo: Disegnando natura, creando relazioni. La mostra fa parte del Circuito Open, il ricchisso calendario di oltre 40 mostre aperte nell’ambito della terza Biennale del Disegno di Rimini.

Trapiantato a Ravenna ormai da una ventina d’anni – giunto in Italia per approfondire il mosaico e studiare l’arte del nostro paese– Stout (Los Angeles, 1948) ha alle spalle una solida formazione maturata al San Francisco Art Institute e un master alla Università del New Mexico (Albuquerque) e molta esperienza di laboratorio musivo come insegnante. Presenta una serie di disegni dal doppio registro inventivo. Uno sguardo sulla natura e sulla realtà sub urbana colta in piccoli paesaggi a matita - la campagna ravennate, le case contadine - acuti per indagine prospettica e per la restituzione della convivenza tra una originaria identità agraria e le nuove connotazioni urbane, immagini nitide e silenziose soprattutto capaci di entrare nelle periferie dell’anima. Accanto a queste vedute altre elaborazioni grafiche dedicate al tema della precarietà della vita e della natura, osservazioni desunte da un en plain air con cieli volubili e nuvole erranti; accanto ancora una elaborazione dell’antico archetipo del green man, simbolo di vita, morte e rinascita, rappresentazione di energia profonda e atavica, presente nelle culture romana e celtica.

Per il turista che si trova a passeggiare a Marina Centro imperdibile visitare e sostare nella vicina Villa Embassy nota anche come villino Cacciaguerra. Il villino si presenta in forme eleganti e asimmetriche, caratterizzato da una torretta poligonale sormontata da un cupolino in rame e in ferro battuto. Sorse nel periodo di espansione del piano urbanistico del lido e della nuova edilizia di Viale Vespucci tra l’ultimo e penultimo decennio dell’800.

Per informazioni clicca QUI

Ingresso: intero € 10,00 – biglietto unificato con Caravaggio Experience € 16,00