Racing weekend al Misano World Circuit: monoposto, Porche, Mini, supercar in pista al Simoncelli

Sport

Misano Adriatico

| 12:14 - 15 Giugno 2018

Ancora grandi macchine in pista nel weekend di Misano World Circuit. Dopo il Ferrari Challenge e in attesa a fine mese del Blancpain GT Series, sabato e domenica tocca al Misano ACI Racing Weekend.

8 serie e 18 gare in pista con le quattro principali serie tricolori: le monoposto affidate ai 28 piloti dell’Italian F4 Championship Powered by Abarth, le supercar del Campionato Italiano Gran Turismo, le neonate sportscar del tricolore prototipi e le oltre 30 vetture turismo del TCR Italy.

Un weekend di altissimo livello, completato dalle 25 Porsche, le MINI e il suo guest driver Davide Valsecchi, Seat con le sue Leon station wagon e le vetture Abarth che daranno spettacolo con ben tre gare di cui una in notturna.

E’ un’altra manifestazione importante per il territorio, in grado di attirare numerosi appassionati sportivi, che suggella il Marco Simoncelli tra i templi sacri del motosport che la Motor Valley custodisce.

FOCUS ON: LE QUATTRO SERIE IN PISTA

Si conferma su alti livelli e con numeri da primato l’Italian F4 Championship Powered by Abarth 2018. Dopo le gare di Monza, al comando della classifica c’è Leonardo Lorandi davanti al duo Prema formato da Caldwell e Fittipaldi.

Con dieci piloti racchiusi in appena sei punti nella classifica provvisoria GT3, il Campionato Italiano Gran Turismo vedrà a MWC il terzo round stagionale. Attesa per il debutto nella serie tricolore di due grandi campioni di livello internazionale: Bruno Spengler e Jamie Green. Novità anche sulla Ferrari 488 della Scuderia Baldini 27, dove insieme a Stefano Gai ci sarà Michele Rugolo che sostituirà Giancarlo Fisichella, impegnato nella 24 Ore di Le Mans.

Il TCR Italy sarà al terzo round stagionale con uno schieramento record di oltre 30 vetture. In testa alla graduatoria ci sono Luigi Ferrara e l’Alfa Romeo Giulietta sfornata per V-Action dalla Romeo Ferraris, ma il pilota barese, autore dell’en-plein alla prima di Imola, vuole il riscatto dopo una trasferta francese a secco.

Il ‘Marco Simoncelli’ ospiterà anche il secondo round stagionale per il Campionato Italiano Sport Prototipi. A capitanare l’affascinante lotto di ben 20 Sportscar monoposto sarà Lorenzo Pegoraro, il pilota ternano di Best Lap che al suo debutto di categoria si è imposto con un bis perentorio nelle due gare di Monza.

Promettono spettacolo la Porsche Carrera Cup Italia e il MINI Challenge, che vedrà gareggiare anche lo special driver Davide Valsecchi. E poi le tre gare del Trofeo Abarth Selenia, di cui una in notturna il sabato. Ritorno di fiamma in pista, dopo l’esordio sul circuito imolese, per Seat e il Leon ST Cup.

Ingresso gratuito scaricando il biglietto su acisport.it.