Trent'anni con "La notte delle Streghe", San Giovanni in Marignano festeggia dal 24 al 24 giugno

| 11:51 - 15 Giugno 2018

L’evento “La Notte delle Streghe” segna con puntualità, dal 1988, l’inizio dell’estate

nella Riviera Romagnola, e quest’anno, l’Amministrazione comunale, ne festeggia

con orgoglio il Trentennale.

Per questo è nato il progetto “Trentanni Streghe”, un anno intero di eventi, il 2018,

dedicato a festeggiare e celebrare il principale evento marignanese.

Il culmine di questa grande festa di “compleanno” per il principale evento

marignanese è proprio “La Notte delle Streghe” stessa, in programma dal 20 al 24

giugno, con l’intenzione di stupire ancora una volta e, forse in modo inedito, le

migliaia di visitatori che riempiranno il centro del borgo vestito a festa.

Non mancheranno, come ogni anno, il mercatino magico, con i suoi prodotti

artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a base di erbe, le proposte

enogastronomiche di ristoranti ed associazioni locali, gli eventi, i laboratori e le

animazioni che rievocano riti di antica memoria.

Momento cardine dell’evento, la tradizione del “Rogo della Strega”, che quest’anno

verrà celebrata in una veste del tutto rinnovata.

Non si può dimenticare, nel sottolineare la fortuna dell’evento, la proposta artistica,

che è mirata a creare un’alchimia con il pubblico, un legame magico nel pieno stile

della manifestazione, dove le acrobazie e l’arte teatrale si integrano alla perfezione

con gli allestimenti del borgo, che cambia del tutto il suo aspetto.

A fare da apripista all’evento, già dal 7 giugno, il Collettivo Paniko con lo spettacolo

Absyde, che sta riscuotendo un enorme successo e gradimento da parte del

pubblico.

La manifestazione è resa possibile grazie all’Amministrazione Morelli che ritiene

fondamentale che l’evento possa svolgersi, in quanto rappresenta un’importante

vetrina e garantisce un significativo indotto commerciale per le realtà del territorio.

Per questo l’intera macchina comunale è impegnata nella realizzazione dell’evento,

insieme alle realtà locali, associative e commerciali, che si impegnano ad offrire

ogni anno una nuova magica esperienza con le scenografie, le animazioni e gli

allestimenti.

Per questa speciale edizione, inoltre, l’Amministrazione comunale ha dato via alla

progettazione dell’evento molto in anticipo, fin da dicembre 2017, creando una

squadra ad hoc, composta oltre che da dipendenti comunali, da Alice Mazzini,

esperta in spettacoli, Luigi Cambrini, comunicazione e grafica, Giada Morri,

scenografie e allestimenti, e Alessandro Sistri, incaricato di recuperare la memoria

storia dell’evento per dare vita ad un libro celebrativo che verrà pubblicato nel

mese di dicembre, a termine di tutto “l’anno delle streghe”.

IL TEMA DELL’EVENTO

Già a dicembre si è deciso con sicurezza e all’unanimità il tema dell’evento: il

fuoco. Elemento fortemente simbolico in ogni cultura, soprattutto quella romagnola,

che ha forti radici nella cultura contadina e che rappresenta un rituale di passaggio,

di purificazione, di rinnovamento.

Individuato un tema, si è lavorato perché grafica, comunicazione, spettacoli,

animazioni, associazioni e commercio si potessero attenere il più possibile al tema

scelto con allestimenti e proposte che facessero percepire unità e chiarezza.

La squadra ha poi dato vita ad un calendario di eventi lungo un anno che ripercorre

i momenti forti del ciclo contadino e culmina appunto ne “La Notte delle Streghe”.

GLI SPETTACOLI

L’Ufficio Incredibile presenta un ricco programma di spettacoli: streghe che scendono

dalla torre e camminano in parata per le vie del borgo, fuochi rituali provenienti da

diverse culture e terre lontanissime, una ruota che gira incessantemente, come la

ruota del tempo (il calendario Wicca per eccellenza), strane presenze, uomini in cerca

d'amore, donne volanti e una macchina del tempo che ci aiuti a ripercorrere questo

trentennale di cambiamenti, evoluzioni, tradizioni, sorrisi e meraviglie. A

rappresentare la materia effimera delle Streghe e i loro incantesimi, saranno le

compagnie internazionali più interessanti del momento: tante nazionalità, tra cui

Messico, Giappone, Serbia, Israele e Togo.

Il fuoco, come il sorriso, è uguale in tutte le lingue. Non conosce frontiere e scalda i

cuori nella speranza di tanti altri anni insieme per continuare a celebrare le streghe,

creature che sfuggono al senso comune e che raccontano di antiche leggende e di una

sapienza da tenere stretta, perché questo nostro mondo conservi l'incanto del legame

con la Natura e con il Mistero.

Fuochi messicani (Quetzalcoatl), giapponesi (Kiwamu Myakubo) e italiani (Il Drago

Bianco) a interpretare al meglio il tema della festa.

Tra le compagnie internazionali chiamate a animare il trentennale della festa: Cia

Tresperté (Spagna), una delle compagnie più premiate in Europa in una delle prime

esibizioni italiane. Un congegno meccanico-temporale con il suo equipaggio

particolare, atterra davanti ai nostri occhi e ci offre la grande opportunità di viaggiare

nel tempo. Ma attenzione! Manipolare il tempo a volte ha le sue conseguenze...

Benoit Charpe (Francia), Il tema del volo, caro alle streghe, viene così interpretato da

questo ometto che esegue quasi inconsapevolmente evoluzioni in aria! La sua fantasia

trasformerà il monociclo in un Pegaso e il vagabondo in un cavaliere.

Afuma (Togo), Afuma è il nome di una felce che cresce sugli alberi e rimane attaccata

al legno, senza mai cadere a terra. Simboleggia il trampoliere, l'uomo che non cade,

colui che rimane nell'aria. Accompagnati da percussionisti e arroccati a 5 metri da

terra, i trampolieri hanno percorso il Togo, il Niger, il Ghana, il Marocco, il Burkina

Faso, la Costa d'Avorio e la Francia con le loro acrobazie mozzafiato.

Eventi Verticali (Italia): Dal vano campane della torre di Piazza Silvagni, apparirà una

strega tra fumo e fuoco rosso, che vola in teleferica, come nella tradizione del

carnevale veneziano, sopra le teste del pubblico. Una performance pensata da una

grande compagnia e studiata appositamente per il trentennale della festa.

Non mancheranno artisti itineranti, parate di streghe (La Nouvelle Lune), scheletri

specchio (Mirror Crew dalla Serbia), la Marcolfa e la Principessa Celsa e alcuni degli

artisti più amati dal pubblico degli ultimi anni: oltre ai messicani Quetzalcoatl che

accompagneranno con le loro percussioni il rogo finale, che quest’anno nasconderà

una grande sorpresa, il cileno Mr Dyvinetz, che ha fatto girare la testa a mezza

Romagna.

Grande novità dell'edizione 2018 è la presenza del Collettivo Paniko che accompagnerà gli spettatori nel suo splendido mondo anche durante le notti della festa. Un punto spettacolo in più, il luogo adatto per un progetto lungimirante e innovativo, accolto con entusiasmo dai marignanesi.

"Absyde" inizia e finisce con il fuoco, una candela sceglie le pedine del gioco. Un gioco

necessario che aiuta a superare le difficoltà e che è elemento imprescindibile

dell'animo umano.

Ancora una volta si è cercato di costruire un programma adatto a tutti: da spettacoli

delicati ed emozionali, ad altri più tecnici, ad altri di grande presenza scenica, dalla

magia, al mimo, per accontentare famiglie, grandi e piccini.