Rimini, erba alta e incuria sulla pista ciclabile lungo il fiume Marecchia. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 10:08 - 15 Giugno 2018

Piste ciclabili ancora infestate da arbusti ed erba alta. Un lettore segnala alla nostra redazione la situazione della ciclabile lungo il fiume Marecchia nel tratto riminese. "Non ci sono più i soldi neanche per tagliare l'erba" lamenta il nostro lettore che indica anche la preoccupante altezza degli arbusti "Più di un metro! Poi non si fa più manutenzione, si manda al degrado!!". L'erba alta restringe di molto la strada usata per passeggiate e pedalate e gli arbusti creano veri e propri intralci alla circolazione. Una situazione purtroppo non nuova, già segnalata in più occasioni anche alla nostra redazione.