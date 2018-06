Calcio D, la Sammaurese ha scelto il tecnico: l'ex Rimini Mastronicola. Nello staff Drudi e Finucci

Sport

San Mauro Pascoli

| 09:02 - 15 Giugno 2018

Alessandro Mastronicola è iil nuovo allenatore della Sammaurese. Sostituisce Stefano Protti. In passato il 'Mastro' è stato per due stagioni giocatore del club sammaurese in cui oggi ritorna col ruolo di tecnico. Da allenatore Mastronicola è stato vice di Acori in Lega Pro al Rimini, poi con la società del presidente Grassi diventa l'allenatore in Eccellenza. Il 2016/17 è una stagione da record: 98 punti in campionato, la Coppa Italia d'Eccellenza, la Supercoppa e la promozione in D. Il suo Rimini è uno schiacciasassi, della sua creatura si possono vedere la voglia di non mollare mai, una grande abnegazione tattica e l'organizzazione, i punti cardine del Mastronicola giocatore prima e allenatore poi.

Il suo vice sarà Maurizio Drudi, in passato oltre ad essere stato direttore tecnico dello Sporting Club Vallesavio, è stato in varie vesti al Rimini: prima nel settore giovanile e poi come secondo di D'Angelo e anche di Mastronicola. Nello staff anche Fabio Finucci come allenatore dei portieri, Domenico Petrocca come preparatore atletico e le due colonne portanti Stefano Ugolini e Luigi Muccioli.

Commenta il presidente Cristiano Protti: “Daremo il massimo per far lavorare lo staff e i giocatori nelle migliori condizioni possibili. Nei momenti di difficoltà la Sammaurese ha sempre fatto bene e ha sempre reagito, sarà così anche stavolta".



“Avevo chiamate importanti dalla Serie B come collaboratore, però appena mi è arrivata la proposta della Sammaurese non ci ho pensato due volte - ha detto Mastronicola - In questo anno ho studiato molto, ho visto tante partite e sono carico per questa avventura. Adesso stileremo un programma di lavoro, ci incontreremo con i ragazzi, poi, almeno fino alla prima di Coppa, cercheremo di svolgere una doppia seduta di allenamento”.



MERCATO Il Mezzolara ha ingaggiato l'attaccante Aleksander Grazhdani, classe 1993 proveniente dal Faenza che nella passata stagione ha totalizzato ben 19 reti.



Nella foto dalla pagina facebook del club: Mastronicola, Drudi e al centro il presidente Protti.