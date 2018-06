Pensionato riminese centra jackpot di oltre 2 milioni di euro: "500mila andranno alla parrocchia"

Attualità

| 07:35 - 15 Giugno 2018

Pensionato riminese vince oltre 2 milioni di euro all'Eurojackpot, in parte andranno in beneficenza. La vincita risale al 25 maggio scorso e giovedì l'anziano si è recato negli uffici Sisal di Milano per riscuotere la somma. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, vive a Rimini e ha deciso di farsi conoscere come "Parsifal".

La vicenda è riportata dal Corriere Romagna e dal Resto del Carlino.

Il 25 maggio scorso, grazie a una combinazione fortunata e “casuale” giocata presso il punto vendita Sisal La Tabaccheria di Sergio Borgna situato in Via Euterpe 3/C a Rimini ha realizzato una vincita ad Eurojackpot con punti 5+1 da € 2.327.357,80. La combinazione vincente del concorso è stata 15, 31, 35, 40, 46, più i due Euronumeri 3 e 8.

Da anni Parsifal gioca sempre gli stessi numeri. Quel giorno, dopo aver vinto 20 euro, decide di ritentare la fortuna. Il ricevitore convalida per errore una scheda nuova, con numeri diversi, che risulterà poi essere quella vincente. Con i soldi della vincita Parsifal, dopo aver diviso la somma tra familiari e parenti, sa perfettamente cosa fare. “Destinerò 500 mila euro alla parrocchia e il resto lo dividerò con i figli. E poi cercherò di fare del bene”. Parsifal ritenterà la fortuna anche nella prossima sfida.“Continuerò a giocare i miei numeri, con quelli devo ancora vincere!”.