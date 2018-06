Rimini baseball, riprende il campionato, Pirati in trasferta contro Nettuno City

Sport

Rimini

| 07:16 - 15 Giugno 2018

Riprende il campionato di Serie A1 per i Pirati con la prima giornata di ritorno che vedrà gli uomini del manager Ceccaroli impegnati nella trasferta di Nettuno contro il City. La formazione laziale del manager Morville ultima in classifica (1 sola vittoria finora), schiererà come partenti i due venezuelani Misell (possibile destinazione Messico) e l’ex Bologna Garcia (1v 3p Pgl 5.50). Dal bullpen pronti a subentrare i rilievi Taschini e Buffa. Lo schieramento difensivo nettunese, rispetto all’andata, potrà utilizzare all’interbase il dominicano Andy Vasquez che ha avuto un impatto molto positivo col campionato italiano ( avg .419 in 8 gare giocate). L’utility player ex Novara Buffa (.302 più 6 Rbi), l’esterno Acevedo (.288) e il prima base Fontana (.280) sono le mazze da tenere d’occhio. Squalificati in gara1 il ricevitore/esterno Davenport e il coach Barboni.

Abbiamo ascoltato il manager neroarancio Ceccaroli dopo la settimana Europea di Rotterdam.



A mente fredda come hai analizzato la settimana di Rotterdam della tua squadra’

Cosa ti è piaciuto particolarmente? Come commenti l’episodio della Finalissima?



A parte il blackout offensivo che abbiamo avuto contro i tedeschi, sono molto soddisfatto del Torneo disputato dai ragazzi. Abbiamo giocato un baseball di livello dimostrandolo contro Amsterdam e Bologna, invece grande rammarico per l’episodio della Finale che ci ha pesantemente condizionato. Dobbiamo andare avanti e pensare al campionato.



Sei preoccupato per qualche fuoricampo di troppo preso dai tuoi pitcher nelle ultime settimane? Cosa ne pensi di questo aspetto?



E’ un dato che non mi preoccupa affatto. Nel weekend contro Bologna è stata una parentesi negativa di Logan Duran che poi in Olanda ha dimostrato di essere un ottimo pitcher. I due fuoricampi del tedesco Owens sono stati differenti. Il primo è uscito di pochissimo e in un campo come il nostro sarebbe stato un comodo fly, il secondo bravo lui a incocciare il lancio di Hernadez. Stesso discorso per il solo homer al nono inning dell’olandese Daal che ha fatto un grandissimo giro di mazza al centro.



Ricomincia il campionato con la prima giornata di ritorno in trasferta sul campo del Nettuno Baseball City. Come l’hai preparata?



Non saranno due partite semplici. All’andata abbiamo faticato con il partente Misell che vorrà lanciare una grande partita prima del suo possibile addio. Sono due partite in un giorno quindi bisognerà stare attenti e dosare al meglio le forze giocando al massimo delle nostre possibilità.



Avrai tutti a disposizione in questo weekend? Come stanno i pitcher?



Il roster sarà al completo eccetto Ruiz che è tornato in Venezuela per il funerale del padre e ritornerà nei prossimi 10 giorni. Il resto del pitching staff ha smaltito quasi del tutto le fatiche di Coppa. Sicuramente uno dei due partenti sarà Logan Duran l’altro lo decideremo all’ultimo.





Si inizia Sabato pomeriggio alle ore 15 (16 Giugno) e subito a seguire gara2 verrà disputata in serata (playball alle 20.30) sempre sul diamante dello Steno Borghese di Nettuno. Gli arbitri designati per questo weekend saranno Pizziconi, Borselli e Fabrizi.

Simone Drudi

Ufficio Stampa

Foto Marcello Massari