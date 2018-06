Furto a San Marino, usano bancali come scala per entrare negli uffici ma scappano a mani vuote

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:09 - 15 Giugno 2018

L'allarme e le telecamere di sorveglianza hanno impedito un furto nella notte a San Marino.

Verso le 2 di giovedì il titolare di una ditta di Faetano, che commercializza prodotti alimentari, liquori e vini, ha contattato la Gendarmeria. L'uomo ha segnalato alle Forze dell'Ordine di aver notato un'anomalia dell'impianto di videosorveglianza e delle luci di torce nei pressi dell'edificio di sua proprietà.

Sul posto è intervenuto personale della Gendarmeria e della Polizia Civile. I ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle pattuglie. Il sopralluogo ha confermato che i malviventi sono entrati da una finestra laterale raggiunta dopo aver impilato dei bancali come scala. Hanno rovistato nei cassetti degli uffici senza rubare nulla, messi poi in fuga dall'allarme. Sono in corso le indagini delle Forze dell'Ordine.