Vacanze, cambio di rotta: 'Ecco le mete più ambite dei riminesi', il viaggio di nozze è il regalo migliore

Attualità

Rimini

| 06:41 - 16 Giugno 2018

Mercoledì sera l'agenzia "In Transit Viaggi" di Rimini ha festeggiato i 25 anni di attività. Sono state 260 le persone che hanno partecipato all'evento, organizzato al Newport, trasformato per l'occasione in un villaggio turistico. Ma i riminesi cosa scelgono per la loro vacanza? Ne abbiamo parlato proprio con Monica Frisoni, direttore tecnico dell'agenzia, che forma "la squadra" assieme a Nicoletta Benfenati (la responsabile di "In Transit"), Alessandra Delbecchi e Silvia Tubaro. "I riminesi si muovono tutto l'anno e si muovono tanto d'estate, le mete preferite sono le Baleari, la Grecia, mentre in Italia scelgono la Puglia, la Sicilia e la Sardegna". Negli ultimi anni si è registrata inoltre la crescita di un trend: la riscoperta del viaggio di nozze.

"Oggi i novelli sposi hanno già tutto in casa, quindi non c'è bisogno della lista nozze tradizionale. Si fanno pagare il viaggio dagli invitati", spiega Monica Frisoni. Le mete più desiderate sono la Polinesia, i Caraibi, il Sudafrica e il Madagascar e ovviamente l'America: New York e soprattutto la California. La voglia di viaggiare e di conoscere nuove mete ai riminesi non manca, ma il viaggio comporta delle formalità. E qui diventa fondamentale la professionalità dell'operatore dell'agenzia viaggi: dalle informazioni sui documenti di viaggio richiesti, fino alla necessità di garantire un viaggio in piena sicurezza. Agli operatori è richiesta così una costante formazione. "Noi facciamo parte di un importante network, Welcome Travel, che ci manda comunicazioni giornaliere. Ma la nostra preparazione non è solo teorica: noi testiamo i viaggi, proviamo le destinazioni, proviamo quello che vendiamo", è il segreto del successo dello staff di "In Transit Viaggi". Il lavoro è cambiato con l'avvento di Internet, ma effetti negativi, per gli addetti del settore, si sono verificati solo inizialmente:

"L'avvento di Internet può aver portato una riduzione del volume di affari, ma poi tutto si è ribaltato a nostro favore. Ci sono clienti informati, ma ci sono anche quelli che 'smanettano' tanto su Internet, poi incappano in qualche problematica e corrono da noi". A volte infatti su Internet il turista "fai da te" (ricordando un celebre spot) si ritrova nei guai con il volo ("Credono sia diretto, invece ci sono gli scali e si rimane fermi 48 ore, ma d'altra parte i motori di ricerca ti vendono i voli e non si fa attenzione a certi dettagli"). Chi è in cerca di risparmio, non ha bisogno di affidarsi alle ricerche compulsive su Internet, ma, spiega la Frisoni, è sufficiente prenotare con anticipo.

"Gli agenti di viaggio sono a disposizione dei clienti per ogni loro esigenza e per rispondere a ogni dubbio", conclude la nostra interlocutrice. E qualche cliente riminese non poteva non chiederle: "Ma la piadina in valigia possiamo portarla?". La risposta è affermativa, quindi se state preparando il bagaglio per le vacanze all'estero potete tirare un sospiro di sollievo e portare con voi anche l'amata piada.