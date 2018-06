Costringe e filma ragazza mentre fa sesso a tre, poi minaccia di diffondere il video. Vittima sentita in udienza

Cronaca

Rimini

| 06:56 - 15 Giugno 2018

Due giovani albanesi sono accusati di violenza sessuale nei confronti di una 24enne, per fatti risalenti al 2014. Uno dei due imputati conobbe la ragazza su una chat e decisero così di incontrarsi dal vivo. Ma qualcosa cambiò nei rapporti quando lui le chiese di posare nuda per delle foto private, ottenendo un secco rifiuto. Successivamente ci fu un'uscita a tre e in quell'occasione, secondo quanto riportato dalla ragazza nella denuncia, lei fu costretta ad avere un rapporto sessuale anche con l'amico del giovane conosciuto in chat. Un secondo incontro, che doveva servire a chiarire i rapporti tra le parti, fu invece il momento in cui, sempre secondo le accuse, il fidanzato avrebbe minacciato la giovane di diffondere un video mentre facevano sesso, immagini riprese a sua insaputa. La ragazza ha parlato in udienza giovedì 14 giugno e con lei è stato sentito anche un amico che ne avrebbe raccolto la confidenza. A novembre saranno invece sentiti gli imputati, difesi dall'avvocato Giovanna Ollà.