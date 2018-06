Valmarecchia: gli acquisti delle squadre di 1a Cat. Zavattini Luca al Sant'Ermete e Radu al Verucchio

Sport

| 12:38 - 17 Giugno 2018

ATHLETIC POGGIO: l'allenatore, già ufficializzato, è l'ex Rimini Ignazio Damato. Il primo acquisto è Denis De Paoli, difensore classe '83, già allenato da Damato al Corpolò. Il ds Roberto Fabbri è al lavoro per rinforzare l'attacco dopo le partenze di

Tadzhybayev e Kabbori. Sulla lista ci sono, tra gli altri, Giacomo Zaghini e Fabio Della Marchina (entrambi classe '89) del Colonnella, ma anche Andrea Astolfi, classe '98 del Gambettola, ex Berretti del Santarcangelo. Damato potrebbe inoltre portare un paio di giovani dal settore giovanile del Rimini.



NOVAFELTRIA: Achille Fabbri sarà l'allenatore gialloblu anche per la prossima stagione. Non è stato messo nero su bianco, ma l'accordo verbale c'è già. I ds Francesco Baldinini e Nicola Poggioli sono al lavoro alla ricerca di rinforzi. I primi due acquisti saranno una mezzala "under" e un forte centrocampista. Entrambe le trattative sono in dirittura d'arrivo.



SANT'ERMETE: la società del presidente Alex Martino ha trovato l'accordo con Luca Zavattini, attaccante svincolatosi dal Verucchio. Sempre per la prima linea c'è il gradito ritorno di Emanuele Belloni, classe '97, lo scorso anno all'Igea Marina. A centrocampo raggiunto l'accordo con Alessio Balducci, classe '93, ex Pietracuta. Il confermato allenatore Pazzini ritrova Andrea Mussoni, l'esperto difensore ex Rimini di 38 anni che aveva già allenato al Verucchio. Sempre per la terza linea c'è Francesco Fini, classe '89. Trasferitosi dal Piemonte a Rimini per lavoro, Fini era il capitano del Carrara, formazione di Prima Categoria piemontese che ha vinto il campionto, conseguendo anche l'imbattibilità stagionale. Tra i pali arriva l'ex Miramare Elia Gentili ('93). Non è un acquisto, ma tra le conferme c'è anche quella di Vukaj, uno dei giocatori più rappresentativi della compagine gialloverde.



VERUCCHIO: affidata la panchina a Davide Nicolini, i ds Andruccioli e Pironi hanno già chiuso diverse trattative. In difesa, dopo l'ex Sant'Ermete Campidelli, arriva il 22enne Adrian Radu dalla Stella, società con la quale è in piedi il discorso per l'acquisto del classe '95 Roberto De Martino, attaccante. Il ruolo di trequartista sarà affidato ad Andrea Tellinai ('88), uno dei tanti 'cavalli di ritorno'. Rientrano infatti in maglia rosanero: il centrocampista Alberto Balducci ('93) dal Tre Fiori (campionato interno sammarinese), gli attaccanti Alex Genovese ('93) e Lorenzo Vertaglia ('95). Tra i pali rimangono Maggioli e Palmieri ('98), Vandi sarà ceduto in prestito. In uscita il difensore Rocchetti, destinato al Morciano.



R.G.