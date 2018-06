A Riccione è in arrivo il treno speciale di ‘The Show’, il nuovo format di musical itinerante

Attualità

| 19:33 - 14 Giugno 2018

Debutterà nel mese di luglio a Riccione "The Show" e sarà un vero e proprio viaggio nello spazio e nel tempo a bordo di un treno di luci e musica che percorrerà la città nelle sere d’estate. Il nuovo format di spettacolo colorerà e animerà tutti i giovedì la Perla verde.



A ideare il progetto è stato il riccionese Mattia Guidi, che, assieme a Elena Ronchetti, direttrice artistica, in collaborazione con i Comitati d’area, hanno dato vita ad una assoluta novità di intrattenimento. Sì perché lo spunto nasce da un'esibizione simile, "scovata" proprio da Guidi durante un viaggio a New York, totalmente riadattata in chiave italiana, o meglio, riccionese.



Sei tappe "segrete" che racconteranno sei diverse annate, per rivivere la storia di Riccione dagli anni ‘50 ai giorni nostri accompagnati dall’energia di un vero e proprio musical viaggiante. Ad esibirsi saranno sei artisti professionisti e i migliori talenti della Musical Academy di Riccione diretti proprio da Elena Ronchetti. Anche il “palcoscenico” sarà molto speciale perché verrà utilizzato un trenino a tre vagoni, con luci, musica e allestimenti a tema. Il tour, che dura tra l'ora e l'ora e un quarto, parte dal porto, e, attraverso via Gramsci, toccherà l'Abissinia, il Paese, l'Alba e farà ritorno.



Domenica 17 giugno è in programma un’anteprima dello spettacolo, i posti sono limitati e la partenza è al portocanale (ritrovo ore 21.45).



Il programma vero e proprio inizia a luglio e prevede 9 serate, tutti i giovedì, con tre partenze, alle ore 19.00, alle 21.00 e alle 22.30.



Sarà possibile acquistare il biglietto di The Show sul sito www.theshowriccione.com, in tutti i rivenditori ufficiali (tra cui il Palazzo del Turismo di Riccione) o chiamando il numero 388 1027458.









Interviste a Mattia Guidi, ideatore di The Show e ad Andrea Dionigi Palazzi, assessore Comune di Riccione