Grave incidente stradale a Riccione, due ciclisti sono stati investiti da un'automobile

Cronaca

Riccione

| 19:04 - 14 Giugno 2018

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 16,15 a Riccione. All'altezza di via Arcola, due ciclisti, un uomo di 56 e una donna di 26 anni sono stati investiti da un'auto rovinando a terra. Nella carambola sono rimasti feriti in modo grave anche se non sarebbero in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi dai mezzi del 118, due ambulanze e un'auto medicalizzata. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia Municipale. Foto di repertorio