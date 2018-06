Lite tra casellante dell'autostrada e automobilista, tutti assolti dalle accuse

Cronaca

Rimini

| 06:42 - 16 Giugno 2018

Una duplice lite, la prima al casello dell'autostrada, portò a un confronto giudiziario tra un 50enne, professione casellante, e un 49enne riminese. Il primo, difeso dall'avvocato Alvaro Rinaldi, doveva rispondere di lesioni, il secondo di minacce. Entrambi sono stati assolti per insufficienza di prove. Nel 2013 i due ebbero il primo confronto al casello dell'autostrada, in territorio riminese. Dispetti reciproci: un pagamento ritardato, il resto fatto cadere. A distanza di 24 ore ci fu un secondo casuale incontro. Il 50enne, in sella al suo scooter, incontrò il 49enne nei pressi della sua abitazione. Quest'ultimo lo minacciò, per poi finire a terra, urtato dallo scooter del "rivale". In ospedale fu dimesso con tre giorni di prognosi. Nel processo è stato sentito come testimone proprio il medico del pronto soccorso, che disse di non aver riscontrato ecchimosi.