Taglia legno con sega circolare, operaio si amputa tre dita. Sentito come testimone il caporeparto

Cronaca

Rimini

| 07:22 - 17 Giugno 2018

Un suo dipendente, un 34enne di origine meridionale, perse tre dita della mano in un incidente sul lavoro avvenuto nell'ottobre 2013. Il titolare di un mobilificio riminese è così a processo a Rimini, con l'accusa di lesioni colpose gravissime. Nell'udienza del 14 giugno sono stati sentiti il caporeparto e un operaio specializzato, interpellati su questioni tecniche relative al macchinario la cui lama ferì gravemente il giovane, che la utilizzò in quel frangente e che non si è costituito parte civile. L'incidente avvenne per mancato utilizzo della cuffia di protezione, uno strumento utilizzato per creare una seperazione tra la lama e la mano dell'operatore. Per aprirla, è comunque necessaria una procedura che dura pochi secondi e che quindi non costituisce un rallentamento del processo produttivo. L'avvocato difensore Cristiano Basile ha già presentato una perizia che attesta l'adeguata formazione degli operai e la causa dell'incidente, il mancato utilizzo della cuffia. Nella prossima udienza, fissata a inizio 2019, saranno sentiti i testimoni della difesa, in particolar modo un ingegnere che ha svolto una consulenza sul macchinario.