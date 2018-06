Santarcangelo: tra gli undici progetti ammessi al voto del bilancio partecipato c'è anche lo skatepark

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:17 - 14 Giugno 2018

Sono undici i progetti che si contenderanno i 25.000 euro del bilancio partecipato 2018, lo stesso numero della precedente edizione. Due le proposte accolte come segnalazioni e due quelle ritenute non ammissibili, in base al regolamento approvato dal Consiglio comunale per disciplinare il processo partecipativo.



È questo l’esito del lavoro svolto dai tavoli tecnici dell’Amministrazione comunale e dalla Giunta che sulla base dei criteri indicati dal regolamento ha ritenuto di non ammettere due proposte in ambito culturale e socio ricreativo in quanto non pienamente rispondenti all’interesse generale, mentre altri due progetti riguardanti lavori pubblici e arredo urbano saranno presi in considerazione come segnalazioni, cioè come indicazioni per progetti comunque di interesse per l’amministrazione comunale anche se non pienamente rispondenti ai criteri previsti dal bilancio partecipato.



Nell’ambito del settore Lavori pubblici, mobilità e viabilità – Roberto Farina propone di realizzare un percorso protetto a San Martino dei Mulini lungo via Trasversale Marecchia (lato Verucchio) nel tratto compreso tra la casa dell’acqua e l’incrocio con via Marecchiese per un costo di 25mila euro (il progetto è stato presentato sia nel 2016 che nel 2017), mentre Tiziano Corbelli ha avanzato la proposta di restauro dei quadranti dell’orologio del Campanone (25.000 euro la spesa prevista). È di Romina Ceppini invece la proposta per migliorare il cortile della scuola elementare Pascucci con la copertura in manto sintetico della zona dove sono presenti le scale di sicurezza, l’installazione di pannelli per schermare la centrale termica oltre ad altri interventi di allestimento del giardino (costo 25.000 euro).



Ambra Curzi – per nell’ambito del settore aree verdi – suggerisce diversi interventi per riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità di via Daniele Felici con attraversamenti pedonali rialzati, divieto di transito ai mezzi pesanti, una recinzione per delimitare il parco e la sistemazione dell’isola ecologica con cassonetti di maggiori dimensioni per le potature (25.000 euro). Riqualificare con piante aromatiche le aiuole di viale Marini (il primo stralcio riguarda il tratto da piazza Marconi all’ingresso del parco del Campo della Fiera), è invece la proposta di Lia Torsani per una spesa preventivata in 25.000 euro. È di Michela Zoffoli il progetto per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del giardino della scuola primaria Marino della Pasqua a San Bartolo. Prendendo spunto dal percorso partecipato Citability, la proposta denominata Scuolability prevede una spesa di 25.000 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione del cortile della scuola. Presente anche nelle edizioni 2016 e 2017 del bilancio partecipato, la proposta per la valorizzazione dell’area antistante il padiglione della vecchia chirurgia “Rosa Lazzarini” prevede il restauro di cinque panchine risalenti al 1936. 20.000 euro il costo del progetto avanzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso.



Tre le proposte che rientrano nell’ambito delle attività socio-culturali e sportive. La prima è di Jerome Cazenave per realizzare uno skatepark (25.000 euro la spesa prevista), mentre la seconda è della ASD Basket Santarcangelo per un intervento di riqualificazione degli spogliatoi del palazzetto dello sport (25.000 euro). Il terzo progetto arriva dal gruppo Civivo della biblioteca per realizzare alcune strutture esterne alla Baldini (panche con piani di lavoro dotati di copertura) per una spesa di 20.000 euro.



Jasmine Panighelli propone invece di realizzare una stanza multisensoriale per favorire la riabilitazione e la stimolazione plurisensoriale per disabilità importanti a livello cognitivo e comportamentale. La proposta, che rientra nel settore politiche sociali, educative e giovanili, riguarda la scuola elementare Ricci di San Vito e prevede una spesa di 13.664 euro.



Gli 11 progetti ammessi al voto saranno presentati dagli stessi proponenti in un incontro pubblico in programma lunedì 25 giugno alle ore 18 in biblioteca, mentre le votazioni presso l’ufficio relazioni con il pubblico si svolgeranno dal 30 giugno al 14 luglio.