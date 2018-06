Nuova Questura di Rimini, sede temporanea di Piazzale Bornaccini ancora non disponibile

Attualità

Rimini

| 16:38 - 14 Giugno 2018

Durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi giovedì mattina presso la Prefettura di Rimini, si è parlato anche della futura sede della Questura. Agenzia del Demanio ha dato il via libera con l'ultimo sopralluogo, avvenuto lunedì, presso lo stabile di Piazzale Bornaccini, destinato a essere la sede temporanea della Questura in attesa di sbloccare la situazione dello stabile di Via Ugo Bassi. Con l'atto di valutazione di congruità, sarà possibile per il Prefetto firmare il contratto. Tuttavia rimane un problema: il personale del centro per l'impiego, che occupa lo stabile di Piazzale Bornaccini, non può liberarlo prima del completamento, tra luglio e agosto, dei lavori della nuova sede in palazzo Palloni.