Il Governo invia a Rimini uomini e mezzi di rinforzo per il cuore dell'estate

Attualità

Rimini

| 16:28 - 14 Giugno 2018

Si è riunito giovedì mattina, in Prefettura a Rimini, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un momento chiave per pianificare l'attività delle forze dell'ordine per il cuore dell'estate.

I tanti eventi in programma su tutto il territorio riminese, ma non solo, anche l'afflusso dei turisti, richiedono la massima attenzione per garantire a tutti la piena fruizione dei servizi del territorio in sicurezza. Per l'occasione è stato ufficializzato l'arrivo dei rinforzi:

Carabinieri, Poliziotti e Finanzieri, in arrivo dal 25 giugno e in servizio fino al 9 settembre: personale imprescindibile per potenziare i servizi di vigilanza estiva. Saranno invece 35 i nuovi agenti che entreranno stabilmente nell'organico della Questura di Rimini. A Bellaria e Riccione, inoltre, saranno istituiti per l'estate, come consuetudine degli ultimi anni, i posti di Polizia. Sempre sul versante della sicurezza per la stagione estiva, è stata analizzata la situazione dell’illuminazione delle spiagge. Ai sindaci dei comuni costieri è stata sollecitata l'adozione di un'ordinanza simile a quella del Comune di Rimini per far sì che i concessionari degli stabilimenti balneari posizionino, “sulle aree del demanio marittimo e nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione e di videosorveglianza a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge e che, nel periodo compreso tra l’ultimo weekend di maggio ed il secondo weekend di settembre, detti impianti di illuminazione restino accesi dal tramonto all’alba negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica". Inoltre dovranno essere allestiti, dai privati, servizio notturno di vigilanza con guardie giurate. Saranno fatte verifiche dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Municipale.

Nel corso del Comitato odierno è anche proseguito l’esame sul primo grande evento della stagione estiva riminese: la “Molo street parade”.

Al riguardo è emerso che l’organizzazione sta procedendo alla stesura delle modifiche progettuali richieste in base alle direttive ministeriali emanate lo scorso anno e che ogni passaggio attuativo sarà oculatamente valutato. Come da consolidata tradizione per i grandi eventi riminesi, una cabina di regia curerà il coordinamento sul posto in occasione della manifestazione.