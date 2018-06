VIDEO: Alla Darsena s'infiamma l'estate riminese, si parte con i mitici Nomadi. Tra i big Tony Hadley e Patty Pravo

Eventi

Rimini

| 16:22 - 14 Giugno 2018

Prendete un parterre di artisti di caratura internazionale. Aggiungete 18 serate d’estate, il fascino della musica live e una location unica come quella della Darsena di Rimini. Il risultato? Si chiama Beat Village, la prima edizione di un evento unico nel suo genere che terrà compagnia riminesi e turisti per un’estate ricca di sound e di emozioni. Si parte venerdì 22 e sabato 23 giugno con un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, i Nomadi che festeggeranno i 55 anni di carriera con un doppio imperdibile concerto. E poi tanti nomi celebri che hanno infiammato intere generazioni. Da Roberto Vecchioni ai mitici Procol Harum, da Al Bano e Romina a Tony Hadely, passando per Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, la Pfm, Patty Pravo e Massimo Ranieri. Tanti gli appuntamenti collaterali che andranno a integrare il ricco cartellone dell’evento, appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Ogni lunedì, a cominciare dal 25 giugno, ci sarà la serata Kids, con tante sorprese dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Ogni mercoledì, a partire dal 27 giugno, l’esibizione di una grande orchestra, a cominciare dall’Orchestra Casadei. Un grande evento, per essere realmente tale, non deve dimenticare la solidarietà. Ecco allora che ogni martedì i grandi big della canzone italiana degli anni Sessanta e Settanta (dall’Equipe ’84 a i New Trolls, da Le Orme ai Camaleonti) si esibiranno sul palco allestito alla Darsena con il ricavato degli spettacoli che verrà devoluto alle associazioni di volontariato quali Rompi il silenzio o Augusto per la vita.