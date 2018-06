I Salvataggi di Rimini in vetrina: sono i partner di Valfrutta per la campagna di 'Natipronti'

Attualità

Rimini

| 16:19 - 14 Giugno 2018

Valfrutta e Salvataggi di Rimini a braccetto per la campagna di comunicazione “#Natipronti” che ha il fulcro in due prodotti - Pronti al Vapore e 100% Frullato Veggie – lanciati su tutto il territorio nazionale dal marchio di Conserve Italia, consorzio cooperativo nato nel 1976, leader nella trasformazione di frutta, pomodori e vegetali.La collaborazione è stata illustrata giovedì al Battigia 46 alla presenza dell'assessore all'Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini, del direttore Marketing Retail di Conserve Italia Federico Cappi, di Gianluca Metalli, presidente di Rimini Spiaggia Network e da una dei salvataggi protagonista della campagna, Caterina Vanni.

IL PROGETTO L’obiettivo – spiegano i promotori - è far rimbalzare nelle piazze virtuali di tutta Italia quanto accade nella spiaggia di Rimini, l’emblema del buon vivere romagnolo, un luogo dove si sta bene, ci si diverte, ci si sente al sicuro. “Una location cool e di tendenza che ogni anno contagia il resto d’Italia. Non potevamo che partire da qui per lanciare "#Natipronti .