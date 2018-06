Morciano, via libera al piano delle asfaltature cittadine per 250 mila euro

Attualità

Morciano

| 16:10 - 14 Giugno 2018

Via libera al piano delle asfaltature. Il Comune investe 250mila euro per il restyling delle strade di Morciano. In corso anche il rifacimento della segnaletica orizzontale nel forese Le strade di Morciano si rifanno il look. La Giunta comunale ha approvato il primo stralcio funzionale del nuovo piano delle asfaltature per un importo di 250mila euro solamente nel 2018 (comprensivi di oneri di sicurezza). Somma destinata a salire a un totale di 750mila euro nell’arco del triennio 2018 – 2020. Risorse che serviranno a finanziare, nei prossimi mesi, interventi per la riduzione del dissesto sulle carreggiate e sulle aree pertinenziali delle strade comunali Le strade su cui entro la fine dell’anno verranno eseguiti gli interventi saranno individuate tenendo conto dello stato effettivo del manto stradale, del potenziale utilizzo della strada, della già avvenuta realizzazione di sottoservizi o della necessità di eseguirli nell’immediato futuro, della previsione sulla strada di interventi già programmati dai privati. Con l’affidamento delle risorse agli uffici è partito l’iter che porterà all’affidamento dei lavori nelle prossime settimane. I lavori di manutenzione si vanno ad aggiungere al documento di indirizzo per il recupero del centro urbano e il miglioramento della qualità urbana. Il progetto interessa in particolar modo il tratto di strada che va da piazza del Popolo all’incrocio con via Calagianni e via Giusti (tratto via Borgo Mazzini-via Abbazia) e la via Forlani (tratto Strada provinciale 17).

Nel frattempo proseguono i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade del forese di Morciano. In alcune delle zone interessate i lavori di manutenzione non venivano svolti da quasi vent’anni e la segnaletica si presentava sbiadita e deteriorata, con conseguenti rischi per la sicurezza degli automobilisti. Il Comune di Morciano sta provvedendo in particolar modo a ridefinire le strisce longitudinali che delimitano la carreggiata e che separano i sensi di marcia, oltre naturalmente a incroci e attraversamenti pedonali.