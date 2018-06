Arrestato transessuale ricercato per omicidio: era in un residence di Rimini. Buttò un connazionale in un burrone

Cronaca

Rimini

| 16:02 - 14 Giugno 2018

La Polizia di Rimini dedica attenzione anche al fenomeno delle rapine compiute dai transessuali. Per questo opera con controlli delle strutture ricettive che generalmente li ospitano. Mercoledì, in una struttura di via Bergamo, gli agenti hanno rivolto la loro attenzione a due transessuali peruviani, registrati come ospiti, ma assenti al momento degli accertamenti. Uno dei due, 32 anni, è risultato ricercato dall'Interpol per il reato di omicidio. Giovedì all'alba i poliziotti hanno colto sul fatto il ricercato mentre rientrava nel residence, assieme all'amico. Non ha opposto resistenza durante l'identificazione ed è stato portato in carcere. In Perù è ricercato perché ritenuto responsabile di omicidio, per aver spinto un connazionale in un burrone, causandone la morte. Rischia, nella sua nazione d'origine, una condanna a 20 anni di reclusione. L'altro peruviano è risultato clandestino e sarà espulso dall'Italia.