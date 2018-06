Nuovo caso di tigna alla materna, tutta colpa dei gatti nel giardino della scuola. La protesta dei genitori

Cronaca

Rimini

| 15:51 - 14 Giugno 2018

Non è rientrata l'emergenza tigna al nido e scuola materna Isola Blu di Viserbella. Sono i genitori dei bambini a denunciare quanto accaduto, in una lettera aperta all'Amministrazione Comunale, chiedendo una soluzione definitiva al problema. Dall'ottobre 2016 si sono verificati i primi casi di contagio, a causa dei gatti randagi che vivono nei dintorni e nella casa a fianco della scuola e che "trasformano il terreno sabbioso del giardino della scuola in un'enorme e grande letteria contaminata". I bambini sono così costretti a rinunciare ai giochi all'aperto. Una settimana fa inoltre si è riscontrato un altro caso di contagio, riguardante un operatore. Ai genitori erano stati promessi lavori alla recinzione esterna, per interdire l'ingresso dei gatti: sopraelevata di2.5 metri di altezza, con gli ultimi 50 cm sporgenti verso l’esterno, in modo che i gatti non potessero scavalcare, "ma prevista solo su due lati, lavori che dovevano essere fatti sul giardino anteriore, bloccati a pochi giorni dall’inizio degli stessi, aprile 2018, per rinviarli all’estate, e nel giardino posteriore risultato contaminato". I genitori avevano accettato di far stare i figli "in una sorta di carcere", a costo di risolvere la questione. Tuttavia ora chiedono la bonifica del terreno e la posa di un manto erboso sintetico, che non può essere usato dai gatti come lettiera.

In una nota, il Comune di Rimini risponde ai genitori, sottolineando di aver messo in atto un programma di intervento articolato in più fasi, teso a risolvere il problema riscontrato. Nell’ordine sono state emesse ordinanze sindacali verso la persona responsabile della suddetta colonia, per garantire obbligatoriamente il rispetto di corretti comportanti igienico sanitari per gli animali. Quindi obbligo di potature e sfalci della vegetazione privata circostante. Poi è stato fatto un intervento di messa in sicurezza del porticato, in modo da renderlo inaccessibile ai felini. Il programma sarà completato durante la pausa estiva dell’estate 2018, quando verrà realizzato un nuovo ambiente completamente protetto per gli alunni, con una recinzione speciale grazie al quale anche questa parte di plesso sarà inibita agli animali. Quest’ultimo intervento, peraltro, è stato condiviso da tutto il consiglio scolastico durante una riunione svoltasi il 12 marzo di quest’anno. Il Comune spiega inoltre che l'ipotesi del tappeto in sintetico non è ritenuta risolutiva dagli addetti ai lavori.