Rimini, trasporta in furgone cinque quintali di pesce ma in modo abusivo. Maxi multa

Cronaca

Rimini

| 15:46 - 14 Giugno 2018

Mercoledì alle 11, presso il casello autostradale di Rimini Nord, la Polizia Stradale ha fermato un furgone Wolkswagen Crafter adibito al trasporto di sostanze alimentari, guidato da un 37enne cinese, residente a Milano. A bordo, nel vano refrigerato, si trovavano oltre 5 quintali di pesce e crostacei, trasportati per conto di due ditte, di Misano Adriatico e Milano. Il trasporto era però abusivo: il 37enne infatti aveva cessato la propria attività, la sua ditta non era più iscritta alla camera di commercio. E' stato così sanzionato con 4130 euro, il sequestro amministrativo della merce, il fermo del veicolo per un periodo di tre mesi e il ritiro della carta di circolazione. Il pesce e i crostacei saranno donati alla Papa Giovanni XXIII di Rimini.