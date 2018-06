VIDEO: Paura a San Leo, esplode un’auto nel garage. Residenti scappano in strada

Cronaca

San Leo

| 15:25 - 14 Giugno 2018

Momenti di concitazione in un'abitazione a San Leo, sulla strada per Pugliano, per un incendio scoppiato nel garage di una villetta. I fatti sono avvenuti alle 14.30 di giovedì: le fiamme si sono propagate da una Fiat Punto a Diesel parcheggiata nel garage. La padrona di casa, che si trovava al piano superiore della villetta, racconta di aver sentito, con la sua famiglia, un forte botto proveniente dal garage. Una volta all'esterno, ha visto le fiamme e il fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e i Carabinieri. L'incendio si è propagato ad altri due garage, provocando ingenti danni.