Pietracuta Calcio, colpaccio a centrocampo: Golinucci, nazionale sammarinese. Rimane Lasagni

| 14:47 - 14 Giugno 2018

Il Pietracuta Calcio ha chiuso un importante acquisto per il centrocampo. E' il nazionale sammarinese Alessandro Golinucci, mezzala classe '94, in arrivo dal Tropical Coriano. "Abbiamo trovato l'accordo in meno di un minuto, aveva una grande voglia di cimentarsi in una piazza come la nostra", ha spiegato il ds del Pietracuta Sandro Conti. Golinucci prende il posto nella rosa di Alessio Balducci, ceduto al Sant'Ermete. La società rossoblu ha deciso di confermare tutto il gruppo che ha conquistato un risultato storico, quinto posto nel campionato di Promozione, in testa il mister Fregnani. La partenza di Halilaj, diretto al Pennarossa (campionato interno sammarinese), è stata bilanciata dal ritorno di Alexander Tadzhybayev, classe '94, lo scorso anno all'Athletic Poggio. "Aveva un'offerta importante dal campionato sammarinese, ma ha preferito rimanere con noi", conferma con soddisfazione il ds Conti. Tra i pali arriva la conferma ufficiale di Lasagni ("Il miglior portiere del girone, lo scorso anno con noi ha fatto partite eccezionali"), nonché di Claudio Balducci. La società è quindi attiva sul mercato degli Under: si cercano 3-4 calciatori classe 2000. In uscita interrotta la trattativa per la cessione di Eugenio Sebastiani al Novafeltria.



R.G.